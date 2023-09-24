نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مشاجرته مع لقاء سويدان.. ميدو عادل يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان ميدو عادل، محرك البحث “جوجل” في الساعات الأخيرة، بعد أن شهدت كواليس آخر ليالي عرض مسرحية "سيد درويش" مساء أمس السبت، ختامًا سيئًا، وذلك بعدما نشبت مشادة كلامية بين الفنان ميدو عادل والفنانة لقاء سويدان، بعد أقل من دقيقة على إسدال الستار، وتصفيق الجمهور.

ماذا حدث بين ميدو عادل ولقاء سويدان في كواليس آخر ليالي عرض سيد درويش؟

انتهت الليلة بصفعة من لقاء سويدان على وجه الفنان ميدو عادل، بعد أن اتهمته بسبها على خشبة المسرح خلال تحية الجمهور، وبمجرد إسدال الستار، عنفته كلاميا، فسخر منها، فبادرت بصفعه على وجهه على مرأى ومسمع من جميع أفراد الفرقة المسرحية مما غضب ميدو عادل والتف حوله العاملون بالمسرحية للفصل بينهما، وسط صراخ بطل العمل، الذي اندفع نحوها وهو يقلل من قيمتها الفنية ويهاجمها، في الوقت التي قامت فيه لقاء سويدان بطلب شرطة النجدة.

وتواجد عدد من جمهور المسرحية داخل كواليس مسرح البالون وقت مشاجرة ميدو عادل ولقاء سويدان، فطالب ميدو من رجال الأمن بإخراج الضيوف خارج المسرح، وأمر مدير خشبة المسرح بإطفاء الأنوار ثم حاول مخرج العرض أشرف عزب التدخل للفض بينهما، ولكنه فشل، فغادر المسرح.

ماذا قالت لقاء سويدان بعد واقعتها الأخيرة مع ميدو عادل؟

وكتبت الفنانة لقاء سويدان، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، علقت بها بشكل غير مباشر على الأخبار المنتشرة حول واقعة صفعها للفنان ميدو عادل، قائلة: "صباح الخير، انا مش حاتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم ٢سبتمبر وأمام الرقابة الإدارية، ومش حارد علي بوستات فيها تجاوز غير بالقانون زو ماتدخلوناش في تصفية حسابات خاصة وحوارات يراد بها انتقام شخصي،شكرًا".

من هم أبطال مسرحية سيد درويش؟

مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.