إسلام جمال ينضم لأسرة حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان إسلام جمال عن انضمامه لأسرة حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.



حيث شارك الفنان إسلام جمال صورة لها برفقة أسرة المسلسل خلال كواليس التصوير، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: "ما تيجي نشوف عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود للكاتب عمرو محمود ياسين، إنتاج الشركة المتحدة، منتج فني وليد الحسيني، إخراج محمد الخبيري".



أبطال حكاية ما تيجي نشوف



يشارك في بطولة حكاية ما تيجي نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب: هنا شيحة، إسلام جمال، ملك قورة، أحمد جمال سعيد، طارق صبري، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري.



حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب

و تذاع اليوم الأحد، أولى حلقات حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب، وذلك في تمام الساعة الثامنة على قناة ON.



أبطال حكاية الفريدو

يشارك في بطولة حكاية الفريدو من مسلسل 55 مشكلة حب: إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام النجار.



أخر أعمال إسلام جمال

وفي سياق أخر كانت أخر أعمال الفنان إسلام جمال الدرامية مسلسل الاصلي، وشاركه البطولة: ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، إيهاب فهمي، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن.