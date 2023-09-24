انت الان تتابع خبر حليمة بولند تصعق الجميع وتهين العلم السعودي ... وهيئة الترفيه تصدر قرارا عاجلا وقاسياً بحقها !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في لفتة تجاه الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93، قامت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، بتنظيم احتفال خاص في منزلها قبل يومين من الاحتفال الرسمي. وقد أحضرت حليمة فرقة خاصة للمناسبة واحتفلت برفقة عدد من الأصدقاء.

وكالعادة، ظهرت حليمة بزي مثير للجدل، حيث ارتدت فستاناً أخضر اللون تيمناً بالعلم السعودي، وكان الفستان مفتوح الصدر، مع ارتداء عباءة شفافة فوق الفستان.

وقد ظهرت حليمة وهي تردد الأغاني مع الفرقة وتقدي التهاني للشعب السعودي بهذه المناسبة. وتحرص حليمة دائمًا على مشاركة السعوديين احتفالاتهم بهذه المناسبة، وقد قامت بنفس الاحتفال العام الماضي أيضًا.

في الفيديو الذي نشرته حليمة، لاحظنا أنها لم تظهر نفسها من الأمام، ربما خشية انكشاف صدرها، وقد وضعت يدها على صدرها لتغطية مفاتنها على الرغم من وجودها بين العديد من الرجال.

بهذه الطريقة، تمكنت حليمة بولند من تدارك الوضع والاحتفال بالمناسبة بأسلوبها الخاص والمثير للجدل كما هو معروف عنها.

قامت حليمة بولند بنشر مجموعة من الصور التي التقطتها لنفسها من الأمام، حيث ظهرت برفقة صقر حملته في يدها. وكانت هذه الصور تعكس جرأة حليمة وثقتها بجمالها وجاذبيتها.

وقد قامت حليمة بتكرار ما فعلته في الفيديو الذي نشرته سابقاً، حيث قامت بوضع قلب ونخلة على صدرها لتظهر مفاتنها وتبرزها بشكل جذاب. وقد لاقت هذه الصور استحسان الجمهور وتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي.