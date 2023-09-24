انت الان تتابع خبر الفنانة نسرين طافش تثير المواقع بوجودها في المستشفى ووضعها الصحي يصعب على الكافر.. وتسريب معلومات حصرية عن ارتباطها بأبو هشيمة صادم جدًا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت مرض الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش قلقًا بين محبيها ومتابعيها، بعد الكشف عن وضعها الصحي. ولكن طمأنت الفنانة نسرين طافش جمهورها على وضعها الصحي بعد تعرضها لوعكة صحية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

وقد نشرت الفنانة صورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "حبايبي شكراً لرسائلكم ودعائكم، الحمد لله أنا أحسن اليوم."من جهة أخرى، بدأ البحث عن السبب وراء طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة، وتبين أن نسرين طافش تقف وراء هذا الطلاق.

وعبر الناشط الأردني عمر زوربا عن سعادته الكبيرة بهذا الخبر، وأعلن مجددًا عن حبه وعشقه للفنانة المصرية.

ونشر زوربا صورة له على صفحته الرسمية على "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "يا جماعة لو سمحتوا، أوعوا تفكروني فرحان عشان ياسمين صبري اتطلقت.. أنا طاير من الفرح".

وقد رد الناشط والفنان الأردني المعروف بـ "المتيم" بطريقة مختلفة على خبر طلاق الفنانة ياسمين صبري. حيث قام بنشر صور عبر خاصية الـ "ستوري"، حيث قام بالبحث عبر محرك البحث "جوجل" عن "صالات أعراس بأسعار مناسبة" و "تذاكر سفر إلى مصر بأسعار منافسة".

عبّر عمر زوربا عن اهتمامه بمعرفة كيفية التعامل مع الطلاق حديثاً، حيث نشر بنكهة ساخرة على صفحته الخاصة: "كيف تقول: لفيتي لفيتي ورجعتيلي بالهجة المصرية؟".

من جهته، قام عمر زوربا بإعادة نشر صورة الفنانة نسرين طافش التي نشرتها على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، وعلق عليها بسخرية وتهكم، متهماً إياها بأنها تسببت في طلاق ياسمين صبري قائلاً: "بدي أقطع يدي من ذانها إذا هذه ليست لها علاقة بطلاق الغالية".