ياعالم الزيف المزوق.. أول تعليق من ميدو عادل على أزمة لقاء سويدان

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان ميدو عادل، على أزمته مع الفنانة لقاء سويدان بعد نشوب مشادة كلامية بينهما على مسرح البالون في ختام مسرحية سيد درويش، وذلك بعد اتهامه والتعدي عليها لفظيًا وتوجيه الإساءة لها.

وقام ميدو عادل، بإعادة مشاركة منشور من أبيات شعر للراحل نجيب سرور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاءت قائلة: ‎"يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة !

‎ماذا تبقى للعطاش..

‎غير الغرق ؟

‎هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية !

‎الكأس.. حتى الكأس يا كيخوت زيف..

‎مرحى.. أمن زيف لزيف ؟ !

‎لو تصدق الأحلام - أحلام الكئوس،

‎والنوم، والصحو الكريه -

‎هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس ؟ !

يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة !.

‎كيف المفر ؟ !

((نجيب سرور))

وعلق ميدو عليها قائلًا: العظيم (( نجيب سرور ))

سبحان الله..

من 6 سنين".

أزمة ميدو عادل ولقاء سويدان

وعلقت لقاء سويدان، على واقعة صفعها الفنان ميدو عادل بمنشور كتبته عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: صباح الخير أنا مش حتكلم في مشكلة أمام الشئون القانونية من يوم 2 سبتمبر، وكذلك أمام الرقابة الإدارية، ومش حارد على بوستات فيها تجاوز غير بالقانون.

واختتمت: مدخلوناش في تصفية حسابات خاصة، وحوارات يراد بها انتقام شخصي.. شكرًا.

خلاف ميدو عادل ولقاء سويدان

ونشبت مشادة كلامية بين الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل، بعد إسدال الستار في ختام مسرحية سيد درويش، التي قدمت أمس على مسرح البالون، وذلك بعدما اتهمته بسبها والسخرية منها، مما دفعها لـ صفع ميدو وسط دهشة أبطال العرض المسرحي، ليتدخل الأمن للفض بينهم.

قصة مسرحية سيد درويش

مسرحية سيد درويش، هو عرض غنائي، استعراضي، وتتناول قصة حياة فنان الشعب سيد درويش، وأهم المراحل في حياته، والشخصيات التي أثرت به.

وعُرضت المسرحية في العديد من المسارح، من بينهم: مسرح البالون في منطقة العجوزة، وفي المركز الثقافي ببورسعيد.

ويجسد ميدو عادل في المسرحية، دور فنان الشعب سيد درويش، فيما تجسد لقاء سويدان دور جليلة العلامة.



أبطال مسرحية سيد درويش



عرض سيد درويش بطولة كوكبة من النجوم منهم: “محمد عادل ميدو، لقاء سويدان، سيد جبر، محمد عنتر، محمد الشربيني، علاء الحريري، يوسف عبيد، ماهر عبيد، رشا سامي، سعيد البارودي، عبير محمود، حسام حمدي، مجدي عبد العزيز، أمام الطائي، دعاء الخولى، هالة الصباح، إيمان مصطفي، أيمن صبحي، مازن التركي، محمد العدل، محمد خيري، محي الشاعر، أحمد إسماعيل، حسن الرشيدي، فاروق الجندي، ومن تأليف سيد إبراهيم وإخراج د/اشرف عزب.

العرض من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسيني، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، طارق دياب، إخراج أشرف عزب.