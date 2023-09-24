وائل جسار يستغيث بعد إفلاته من الموت

القاهرة - محمد ابراهيم - استغاث الفنان اللبناني وائل جسار، عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور “إنستجرام” و“فيس بوك” عن طريق نشر فيديو قائلًا: "أمس كنت بمنطقتي، وكنت أجلس أنا ووالدتي وشقيقتي وزوجتي بمكان ما وهذا المكان كان يوجد به فرح ومن العادات إطلاق النيران في الأفراح ولكن هذه المرة كان سينقلب هذا الفرح إلي عزاء، فأطلقت رصاصة نحوي أنا وعائلتي، فرجاءً أقفوا إطلاق النيران في الأفراح، الابتهاج يكون بالورود والتهئنة، لكن هذا استهاون بحياة البشر"

الفنان وائل جسار

مشيرًا " إن هذه الرصاصة من الممكن أن يكون شخص سير على الطريق ويفقد حياته بسبب تلك الرصاصة"

و اختتم حديثه بالثناء والشكر لله موكدًا طلبه بمنع الرصاص وإن لولا كرم الله كان فقد حياته أو فقد أحد من أسرته.

آخر أعمال الفنان وائل جسار

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية " في حد بيحبني " والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

كلمات أغنية " في حد بيحبني "

في حد بيحبني يسندني لما انحني

يساعدني ويشدني لو في الحزن اترميت

في حد هيودني لو توهت هيدلني

ببساطة فيه احتمي لو من الدنيا اتأذيت

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام

هل ليا حد يكون في الدنيا ظهر وعون

وجوده ده مضمون ميأذنيش وامين

كل اللي طالبه يا ناس جهاز لكشف الناس

يقيس مدى الاخلاص يرحمني من التخمين

هل ليا صاحب وفي ينصفني بيه اكتفي

يطويني لما انطفي يساعدني عالايام

هل ليا صاحب جدع قصدي يخفف وجع

يلحقني لما اقع فيه ولا دي اوهام.