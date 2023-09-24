ياسمين رئيس تكشف عن تفاصيل دورها في فيلم الفستان الأبيض

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ياسمين رئيس حاليًا استكمال تصوير مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية الذي يحمل اسم الفستان الأبيض، الذي تلعب بطولته مع الفنان كريم فهمي.

وكشفت ياسمين رئيس خلال بيان صحفي عن أنها تلعب دور فتاة تدعى وردة وتعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة في أحداث الفيلم.



أحداث فيلم الفستان الأبيض

تدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر.



احتفال طاقم عمل الفستان الأبيض بعيد ميلاد ياسمين رئيس

ومن ناحية أخرى كان احتفل فريق عمل فيلم الفستان الأبيض مؤخرًا بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكيشن، وفيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس أسماء جلال وأحمد صالح خالد، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف، مع شركة Film Clinic ومحمد حفظي.

آخر أعمال ياسمين رئيس

شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم أنا لحبيبي في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى "ياسمين رئيس" ولكن تواجهها الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في الفيلم العديد من الفنانين، منهم: كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وتحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

من هي ياسمين رئيس

ياسمين رئيس هي فنانة مصرية ولدت في 15 سبتمبر 1985، بدأت أولى أدوارها في مسلسل عرض خاص، وكانت أول بطولة مع المخرج محمد خان في فيلم فتاة المصنع والذي حقق نجاحًا باهرًا ونال العديد من الجوائز المحلية والدولية.اختارها المخرج الكبير محمد خان لبطولة فيلم فتاة المصنع.

بدأت في عالم التمثيل منذ أن كان عمرها 14 سنة، ثم افتتحت مسيرتها الفنية بالمشاركة في مسلسل عرض خاص في 2010 مع المخرج هادي الباجوري، حيث قدمت واحدة من 5 شخصيات رئيسية به، وأدى ذلك إلى مشاركتها في العديد من الأفلام والمسلسلات مثل دورها في فيلم إكس لارج أمام النجم أحمد حلمي، وفيلمي واحد صحيح والمصلحة، بالإضافة إلى مسلسل طرف ثالث الذي أسهم في اختيارها لدور البطولة في فيلم فتاة المصنع، وهو بمثابة انطلاقة ياسمين في عالم السينما، لتتعاون مع حلمي مرة أخرى في بطولة فيلم صنع في مصر للمخرج عمرو سلامة، ثم تتعاقد على بطولة أفلام أخرى بعد ذلك، منها فيلم من ضهر راجل أمام النجم آسر ياسين، وفيلم بلاش تبوسني للمخرج والمؤلف أحمد عامر، هيبتا المحاضرة الأخيرة.