نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاة وائل جسار وعائلته من الموت بأعجوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان وائل جسار عبر حسابه بموقع إنستجرام أنه أثناء زيارته لمنزل والديه بمنطقة البقاع بلبنان فوجئ برصاصة طائشة اخترقت حديقة المنزل،أثناء جلوسه مع والديه وزوجته وشقيقه.

وتابع جسار أن مصدر الرصاصة الطائشة حفل زفاف كان يقام بجوار منزلهم، حيث يعد إطلاق النار من العادات التي تدل على الابتهاج بالعرس بدولة لبنان.



واستطرد جسار ممسكا الرصاصة بيده "رصاصة كانت قتلتني أو قتلت حدا من عيلتي".



وطالب الفنان وائل جسار من خلال هذا الڤيديو بالتوقف عن هذه العادات التي قد تؤدي لموت الآخرين متسائلا "إلى متى سنبقى هكذا؟



مضيفا أن الفرح والابتهاج غير مرتبط بهذه العادات وأنه من الممكن استبدال هذه العادات التي تؤدي للموت المحتوم بالفرح والورود بدلا من إطلاق الرصاص الذي كاد أن يقتله هو وعائلته.



والجدير بالذكر أن لبنان يقع فيها عدد كبير من الضحايا والمصابين سنويا بسبب تلك الظاهرة مما أدى إلى تجريمها من قبل مجلس النواب اللبناني.