نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل فيلم ياسمين رئيس الجديد "الفستان الأبيض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تعيش الفنانة ياسمين رئيس حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث تواصل استكمال تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "الفستان الأبيض" مع المخرجة جيلان عوف بعد أن تم تغير اسمه حيث يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض"، والذي من المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.



وكشفت ياسمين رئيس خلال بيان صحفي عن تفاصيل دورها في فيلم "الفستان الأبيض"، حيث تقوم بدور فتاة تدعى "وردة" وتعمل عاملة بمطعم وجبات سريعة خلال أحداث الفيلم.



قصة فيلم "الفستان الأبيض"



"الفستان الأبيض" تدور أحداثه في إطار درامي، حول فتاة تدعى وردة من حي فقير وتوشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر، وتتعرض إلى أزمات خلال أحداث العمل.



ياسمين رئيس تجدد التعاون مع أحمد خالد صالح



ولم يكن فيلم "الفستان الأبيض" التعاون الأول الذي يجمع بين الفنان أحمد خالد صالح والفنانة ياسمين رئيس، حيث اجتمعا في مسلسل "60 دقيقة" المكون من 9 حلقات، وظهر أحمد أثناء العمل كضيف شرف، تم عرض المسلسل على إحدى المنصات الرقمية عام 2021.



وتخوض ياسمين رئيس بطولة فيلم "الفستان الأبيض" إلى جانب نخبة من نجوم الفن وأبرزهم:"أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي"، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف، مع شركة Film Clinic ومحمد حفظي.



احتفال أسرة "الفستان الأبيض" بعيد ميلاد ياسمين رئيس



وقد احتفلت مؤخرًأ أسرة فيلم "الفستان الأبيض" بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث إذ قام فريق العمل بتنفيذ مفاجأة لها خلال تصوير مشاهدها في موقع التصوير.



آخر أعمال ياسمين رئيس



يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس فيلم "أنا لحبيبي" والتي قامت ببطولته بالاشتراك مع الفنان كريم فهمي، والذي طرح في فبراير الماضي، وحقق نجاحًا هائلًا فور عرضه في دور السينما المصرية،و تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى ولكن تواجه الكثير من الصعوبات من أجل استمرار هذه العلاقة.