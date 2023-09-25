انت الان تتابع خبر حسن شاكوش يرتكب جريمة شنيعه لا تغتفر ضد المطرب ايمان البحر درويش..والأخير يرد بقوة عن طريق المحكمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المحامي أحمد يحيى فايد، الذي يمثل أسرة الفنانة إيمان البحر درويش، عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش، بسبب تورطه في نشر شائعة وفاة الفنانة الراحلة.

وأكد المحامي في بيانه أن حسن شاكوش قام بنشر هذا الخبر عبر حسابه الرسمي والموثق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أعلن وفاة إيمان البحر درويش في تاريخ 13 يوليو 2023، ونقل تعازيه لأسرتها.

وأكد المحامي أن هذا الإعلان الكاذب تسبب في حزن كبير لأسرة الفنانة ومحبيها، وأنه يعد انتهاكًا صارخًا للأخلاق والقوانين. وأعلن المحامي أنه سيتابع القضية قانونيًا لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل السيئ.