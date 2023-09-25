نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تنفي مشاركتها في "بضع ساعات في يوم ما" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.

وأوضحت عائشة أن عددًا من الأخبار المتداولة بشأن الفيلم تتضمن اسمها ضمن الأبطال، وهو أمر غير صحيح، إذ تشارك في عدة أعمال جديدة أخرى من المنتظر عرضها قريبًا.

آخر أعمال عائشة بن أحمد

يشار إلى أن عائشة بن أحمد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "مذكرات زوج"، الذي يضم في بطولته طارق لطفي وخالد الصاوي، وسماء إبراهيم، وعلي الطيب، ونور النبوي، وهناء الشوربجي، وإخراج تامر نادي.

والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، ويدور في إطار 15 حلقة فقط. وتدور أحداثه حول رؤوف الذي يجسده (طارق لطفي)، الذي يعمل ضابط مراقبة جوية، ويعاني من اضطرابات تؤثر على حياته الزوجية والنفسية.

تفاصيل فيلم بضع ساعات في يوم ما

جدير بالذكر أن، فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" قام بكتابة السيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مي عمر، أحمد السعدني، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتي، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.

موعد عرض فيلم بضع ساعات في يوما ما

وكان كشف المنتج أحمد السبكي عن موعد عرض فيلم بضع ساعات في يوما ما، موضحًا أنه من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي إجازة نصف العام وبالتحديد 12 يناير المقبل.

رواية بضع ساعات في يوما ما

وفيلم بضع ساعات في يوم ما مأخوذ عن رواية لمؤلفها محمد صادق، صدرت عام 2012 بالاسم نفسه، ويحكي الفيلم تفاصيل معينة في حياة مجموعة من الشباب في فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلًا في كل قصة بالرواية والعمل تدور أحداثه في إطار رومانسي.