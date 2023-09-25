ياسمين صبري: "لما جوز صاحبتي يوصل لازم أمشي وأخليها مرتاحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفه في برنامج "الحكاية" الذي يقدمها الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر.

وتحدثت ياسمين صبري، على أهمية الشعور بالراحة النفسية للمرأة، موضحة كيف تقوم هي بهذا الأمر.

وقالت ياسمين صبري: "أنا لما أكون مع صاحبتي وجوزها يوصل لازم أمشي، وأخلي الست مرتاحة، إلا إذا أصرت إني أكون موجودة".

جاء ذلك ردا على سؤال الإعلامي عمرو أديب هل ترتاح السيدات في وجودها، وهو ما عقبت عليه قائلة: "الراجل هو اللي بيوصل الست لإنها لا تشعر بالأمان والثقة".

ووضحت ياسمين صبري نظرتها للمرأة بقولها: "أنا بحب الستات وأقدرهم جدا، وأبسط حاجة تسعد الست، دي صدقة جارية وجبر خواطر".

وعن ظهورها كثيرا في صور لها عبر السوشيال ميديا وهي علي متن طائرة خاصة، قائلة: "الطائرة الخاصة بتبقى جزء من تعاقداتي، والطيارة الخاصة مش بتعمل إنسان، لكن الإنسان هو اللي بيعمل الطيارة، ودي جملة ممكن تتكتب على التوك توك.

كما أوضحت أنها لا تعتمد على جمالها فقط في عملها بمجال الموضة قائلة: "أي واحدة ممكن تدخل المطبعة وتطلع واحدة ثانية، والجمال بقى مش ميزة وفيه وفرة، المهم ثقل الإنسان ورزانته وقوته العقلية، وإنه لا ينكسر حتى لو قابل الوحش في آخر ليڤل".

ومن ناحية أخري، تشارك الفنانة ياسمين صبري في فيلم "البعبع" الذي نافس في موسم عيد الأضحى، والتي حقق نجانا كبيرا خلال عرضة.

أحداث فيلم "البعبع"

تدور أحداثه حول طبيبة صيدلانية تقع في حب المجرم "سلطان" الذي يقرر التوبة وترك الإجرام ويواجه مع صديقه "سوكا" العديد من المواقف التي تغير مجرى اﻷحداث رأسها على عقب.

أبطال فيلم "البعبع"

فيلم “البعبع” بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي