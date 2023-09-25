محمود عبد المغني: "فراق أمي وصديقي من أصعب اللحظات في حياتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان محمود عبد المغني، إن فراق والدته وصديقه حسين، كان من أصعب اللحظات التي مرّ بها في حياته، مُشيرًا إلى أنه إذا أراد تقديم قصة حياته في عمل فني، فسوف يقدمها بعنوان "مشوار".

محمود عبد المغني: عندي قوة رفض لأي عمل لا اتأثر به



وكشف محمود عبد المغني عن سبب عدم تقديمه للبطولة المطلقة، لافتًا إلى أنه يجتهد وكل شئ نصيب، وأنه يهتم بالأدوار التي يقدمها، مُضيفًا:"أنا عندي قوة رفض لأي عمل لا اتأثر به، ومن الممكن أن يؤثر عليا ماديًا، ولكن دي شخصيتي وقناعتي".

محمود عبد المغني: منير عايش معايا في كل مراحل عمري.. وأتمنى تقديم شخصيته في عمل فني

ولفت محمود عبد المغني إلى حبه الشديد للكينج محمد منير، مُشيرًا إلى أنه يتمني تقديم شخصيته في عمل فني، مُتابعًا:" منير عايش معايا في كل مراحل عمري، وأتمنى أن أقدم عمل فني باسم " مشوار" عن الكنج محمد منير".

محمود عبد المغني: أسعى للوصول إلى حب الناس.. وقدمت أدوارًا خطيرة في “ملاكي إسكندرية”

واستعاد محمود عبد المغني ذكريات فيلم "حملة فرعون"، إلى أنه تعرض للإصابة في عينيه بسبب انفجار شئ ما أثناء التصوير،كما أنه قدم في “ملاكي إسكندرية” أدوارًا خطيرة مثل القفز من القطار، مُعلقًا:" مسألة ترتيب اسمي علي افيش الاسم في الأول كنت بهتم بهذا الأمر، ولكني أسعى للوصول إلى حب الناس فهو الأهم".

كما أكد الفنان محمود عبد المغني أنه كان يتمنى أن يصبح طباخًا إذا لم يكن ممثلًا، مُضيفًا:"بحب أعمل محشي، وزوجتي شاطرة في الطبيخ، واتعلمت من والدتي الطبيخ، وأنا بحبها جدًا".

ما الرسالة التي وجهها محمود عبد المغني لوالدته؟

كما وجه النجم محمود عبد المغني رسالة لوالدته، قائلًا:" أنا بفوت في الحديد بسببك وأهم شئ دعاكي، ولا أنساها أبدًا ووقفت ضد خروجي من المدرسة، وكان نفسها أكون ضابط، وأول مرة أقدم دور في مسرحية شاهدتني وكانت فخورة وسعيدة بي، وحرصت على حضور عمل فني جمعني بالنجمة يسرا وكانت تعشقها وسلمت عليها واخذتها يسرا بالحضن وصيتها عليا خلي بالك من محمود ".

وأوضح محمود عبد المغني أنه لم يعش قصص الحب في حياته قبل الزواج، سوى مرة واحدة، مُعلقًا:" كنت عايش قصة حب في إعدادية، وما كنش حب بس كان إحساس زائف وكنت صغير".

محمود عبد المغني: زوجتي وراء نجاحي.. ولها رؤية محترمة

وقال محمود عبد المغني أنه يحب زوجته جدًا وأنها جذبته من أول مرة رأها فيها،متابعًا: "طول الوقت اتغزل فيها واقول كلمة حلوة، وهي وراء نجاحي ولها رؤية محترمة، ومع الوقت تعاملت مع ظروفي كممثل".

وفي ختام الحلقة، قدم الدكتور عمرو الليثي درع برنامج" واحد من الناس" وقناة الحياة للنجم محمود عبد المغني تكريمًا له عن مجمل أعماله.