الجمهور يغازل شيري عادل في أحدث إطلالة لها

القاهرة - محمد ابراهيم -

استطاعت الفنانة شيري عادل، أن تسحر عيون الجماهير في أحدث إطلالة لها، واعتمدت على الظهور بشكل كلاسيكي وميكب هادئ يبرز جمالها وأناقتها،

وشاركت جمهورها بمجموعة من الصور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وفورًا من مشاركتها المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات تشيز كيك الشيكولاتة بتتصور، منورة الدنيا كلها، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال شيري عادل



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة شيري عادل فيلم "لف وارجع تاني" أبطال فيلم "لف وارجع تاني" بطولة شيرى عادل، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود حافظ، صلاح عبدالله، محمد رضوان، طارق الإبياري، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي، وهو تأليف محمود حمدان، وإخراج شادي علي

تعرف على أحداث فيلم" لف وارجع ثاني"

تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة، للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

