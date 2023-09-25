بهذه الطريقة.. محمود نصر يروج لدوره في "كريستال"

القاهرة - محمد ابراهيم - حاز الفنان السوري محمود نصر، على إعجاب الجماهير في الوطن العربي نظرًا لظهوره الآخير بمسلسل "كريستال"، الذي يعرض حاليًا على mbc العراق، mbc.

واعتمد على الظهور بشكل عصري ومشاركته بمجموعة من الصور خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصور تعليقًا قال فيه: "شو أخبار كريستال معكن؟ شو أخبارو الدكتور سوبر هيرو، روميو زمانوا؟



وأضاف:" خلصت معاناته وشادد حالو كأنو هالفترة لنشوف إذا بيصمد ".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وكانت من أبرز التعليقات الدكتور جواد دكتور غامض، مسلسل كريستال أبطاله ممتعين ومباراة تمثيلية مبدعة، وغيرها من التعليقات.



أحداث مسلسل كريستال



تدور أحداث المسلسل حول "فاي"، وهي فتاة فقيرة تعمل مصممة أزياء وتنافس عاليا من أجل الانتقام بسبب موت والد فاي، وتتزوج أخو عاليا وتترك حب حياتها الدكتور جواد، وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل كريستال



يشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، ناظم عيسى، جوان زيبق، هيما إسماعيل، وغيرها من النجوم.