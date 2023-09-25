تعرف على تفاصيل مسلسل "الذنب" لـ هاني سلامة ودرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد النجم هاني سلامة، في للتحضير لأحدث أعماله الدرامية الجديدة، والذي تحمل اسم "الذنب"، وهو اسم مبدئي.

ويضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرز هم، ماجد المصري وبسنت شوقي وريم سامي وجاري استكمال باقي الممثلين وسيتم البدء في تصويره قريبا٠



آخر أعمال هانى سلامة

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل "ملف سري"، وحاز المسلسل على العديد من الجوائز، وتصدر المسلسل الترند فور نزوله.

آخر أعمال درة

ويذكر أن آخر أعمال درة مسلسل الاجهرمن بطولة عدد كبير من النجوم بجانب عمرو سعد ودرة، سيد رجب، أنوشكا، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، أحمد صفوت، نور النبوي، عارفة عبد الرسول، سارة سلامة، ناهد السباعي، الفنان القدير خالد زكي، الفنان القدير محمود قابيل والعمل من تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.