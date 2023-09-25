تفاصيل جولة جورج وسوف في أمريكا

القاهرة - محمد ابراهيم - رفع المطرب جورج وسوف، روح الحماس والنشاط لجمهوره، من خلال إعلانه عن تفاصيل جولته في أمريكا بداية من الشهر الجاري.

وشارك جمهوره بوستر الدعائي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وتتضمن حفلا في لوس أنجلوس يوم 28 أكتوبر المقبل، يليه حفل في دیترویت بتاريخ 4 نوفمبر، وبعده حفل في نيوجيرسي بتاريخ 5 نوفمبر.





وفورًا من مشاركة المنشور حال المنشور على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وكانت من أبرز التعليقات واحشنا ياابو وديع، ناطرينك ان شاء الله هتكسر الدنيا، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال جورج وسوف

والجدير بالذكر آخر أعمال جورج وسوف أغنية "نص عمري"، وهي من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع زيزو فاروق، والفيديو كليب من إخراج طوني قهوجي.



تفاصيل أغنية علشان مش شبهكو

أغنية "علشان مش شبهكو"، كلمات ملاك عادل، توزيع زيزو فاروق، ألحان محمد يحيى.

