بعد الحلقة الأولى.. مسلسل "ألفريدو" يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل “ألفريدو” بطولة الفنانة إلهام شاهين، والمطرب أحمد فهمي محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما عرضت الحلقة الأولى، على منصة واتش إت وقناة ON TV، وشهدت الحلقة ظهور صوت العالم مصطفى محمود.

أبطال مسلسل "ألفريدو"

مسلسل "الفريدو" من بطولة أحمد فهمي وإلهام شاهين ويشاركهم في البطولة كلًا من:" ندى موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقي، محسن صبري"، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وشاركته في الكتابة سارة مصباح، إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إخراج عصام نصار.

أحدث مسلسل ألفريدو حلقة 1

وبدأت الحلقة الأولى من مسلسل ألفريدو بـ صوت العالم مصطفى محمود مصحوبا بـ مجموعة من الورود، إذ قال: دون الحب مكنش ممكن يبقى فيه بيت، أو عش، ولا أسرة، ودون الأسر مكنش هيبقى فيه أمم ولا شعوب، وصانع العمار هو الحب، ثم ظهرت الفنانة إلهام شاهين وهي تلمح الورد بالماء وعلى وجهها ابتسامة تفاؤل، ثم ظهرت ثريا في منزلها وتبحث عن إكسسواراتها وتسأل ربة منزلها وطلب منها البحث عنها، ثم تقف أمام المرآة وتكتشف أن الساعة في جيب القميص الذي ترتديه، وظهرت عليها ملامح الدهشة والاستغراب، وانتقلت الأحداث إلى مدينة نابولي الإيطالي.

ومن داخل مقهى تظهر رواية، ثم يظهر الشيف أحمد فهمي، وهو يصنع الطعام، ثم يبدأ التجول في المقهى وانتهى تجوله بالجلوس على ترابيزة ويباشر أعماله، ثم يجري الشيف الدكتور فريد اتصالا هاتفيًا من إيطاليا إلى القاهرة، وترد عليه ربة منزل ثريا ويسألها عن حالتها الصحية، ولكنه تبلغه أنها مازالت تنسى الأشياء حولها باستثناء الورد، ويطلب منها التحدث معاها، وتدور بينهما مكالمة فيديو، يتلقى فريد من مصطفى - أمير شاهين - ويخبره الأخير بأنها عادت إلى المنزل مرة أخرى، ويحدثها وتخبره إلهام شاهين بأن حالتها الصحية غير مستقرة، وأنها كانت غير قادرة على العودة إلى المنزل، ويبكي فريد - أحمد فهمي - ويحاول إقناعها أن هذا ليس زهايمر، ويخبرها بأنها ما دام عادت إلى المنزل بمفردها فإذن فهي لم تصب بالزهايمر، ويخبرها بأنه حدد لها موعدا مع طبيب حتى يتابع حالتها الصحية.

مسلسل "55 مشكلة حب"

ويذكر ان مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود، من تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تُعرض على مدار أسبوعين.