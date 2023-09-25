هكذا أثارت مي كساب الجدل على "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي كساب، أستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وأثارت الجدل بمنشور غامض، وعلقت: “يا بخت اللي يعرف حد محترم”، وهو ما أثار الجدل بين جمهورها.

أحدث اعمال مي كساب الغنائية





ومن ناحية، تستعد الفنانة مي كساب لتقديم أعمال غنائية جديدة حيث شاركت عبر تطبيق إنستجرام كواليس أجدد أعمالها وعلقت عليها قائلة:"زي ما وعدتكم انى هرجع أغنى قريب سجلت اغنية لأبويا حضن أبويا اللي حابب يشارك معايا في الكليب ابعتلي صوره ليه مع والده يرحمهم جميعا مما يجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنيا هستقبل الصور على الرسائل في صفحه فيس بوك وإنستجرام".

آخر أعمال مي كساب

والجدير بالذكر آخر أعمال مي كساب هو مسلسل جعفر العمدة، وضم عدد كبير من النجوم أبرزهم، محمد رمضان، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، منذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر الترند فور نزوله، دارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول جعفر الذي يبحث عن ابنه الذي اختطف وهو طفل، ويتزوج من عايدة الشخصية التي تجسدها زينة، وتطورت الأحداث بعد ذلك، وجسدت مي كساب شخصية ثريا وهي الزوجة الأولى لـجعفر العمدة.

اخر اغاني مي كساب

وكان اخر اغاني مي كساب هي اغنية "أنا ماما" التى تتعاون فى توزيعها مع زوجها المطرب والموزع أوكا وكلمات أسامة محرز وألحان مونتى، وقالت مى إن الأغنية مناسبة للصيف وسعيدة بها، وتتمنى أن تنال إعجاب جمهورها، وأشارت إلى أنها تجهز لأغانى أخرى سوف تعلن عنها تباعا، وقالت فى تصريحها لـ "اليوم السابع" إن الأغنية الجديدة سوف تطرحها بمجرد الانتهاء من عملية المكساج والتصوير.

كلمات اغنية "أنا ماما"



طيرتي لي النوم من عيني نفسي أنام ساعة اِرحميني

بالمصاصة جننتيني ريحني واِعتقيني

يلاه فوقي قولي لي ثاني يلاه دماغي أنا وجعاني

عايزة مني حاجة ثاني نفسي أنام ولو ثواني

هي ماما فين (أوه) هي ماما فين؟

ماما قاعدة في الجنينة قاعدة برى ويا نينا

أخرجي لها وريحينا يا اللي ناوية تجننينا

روقينا، روقينا يلاه روحي لها وروقينا

صحتينا فوقتينا وتعبتينا ودوختينا ليه

يا مي هو خالو فين؟ مفيش ماما يعني قولي يا فريدة

هو خالو فين؟ خالو قاعد في الجنينة قاعد برى ويا نينا

والمصاصة كانت في إيدينا بس ضاعت من وسطينا

طب شوفيها عند خالو لسه حالا سايبها له

لا ده بابا اللي إدها له اللي إتجنن من عياله

هي تيتا فين؟ هي تيتا فين؟

تيتا قاعدة في الجنينة يا اللي عاوزة تجننينا

يلاه بينا، يلاه بينا نروح ندور عند نينا

يا أستاذة في الشقاوة حابة المصاصة بغباوة

العياط ده مش ذكاوة بالهداوة، بالهداوة

المصاصة فين؟ المصاصة فين؟

المصاصة ننا نامت خافت من ماما وقامت

كانت في الثلاجة ساحت مشييت اِختفت وراحت

بابا كلامه صح، صح المصاصة بح، بح

المصاصة أهي في الجو اِستخبي ياما عو

يا اللي طلباتكم هريانا أوعوا تشغلوا الزنانة

عيب ما تعندوش معانا حد يزعل بابا وماما

واللي يربي، يربي عياله ع الرضى وعلى قد حاله

مش يبعزق كل ماله ع اللي شاورلوا عليه وقالوا

طب ماشي فين المصاصه بقى؟