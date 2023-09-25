نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أسعار تذاكر حفل عمر خيرت في الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن أسعار تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي من المقرر إقامته يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 أكتوبر المقبل على خشبة المسرح الكبير رفقة الأوركسترا الموسيقية الخاص به، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ما هى فئات أسعار تذاكر الحفل؟

وقسمت أسعار التذاكر على ثلاثة فئات الأولى بمبلغ 1460 جنيهًا، والثانية بمبلغ 1160 جنيهًا، أما الثالثة والأخيرة فبمبلغ 710 جنيهًا.

ما هى شروط الحفل ؟

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل بعدها بنحو ساعة، غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".



الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

تفاصيل الحفل



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.

ويقام الحفل ضمن سلسلة حفلات عمر خيرت الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، وتعتبر حفلات عمر خيرت من أنجح الحفلات التي تقدمها الأوبرا، وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر حفلاته على المسارح الخاصة، ما يؤدي إلى تزاحم الجمهور وتوافد الجماهير لحضور الحفل في دار الأوبرا.



من هو عمر خيرت؟



ولد عمر علي محمود خيرت في 11 نوفمبر عام 1947 في حي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مثقفة محبة للفنون، وعمه هو أبو بكر خيرت (المهندس المعماري الأشهر ومؤسس الكونسرفتوار المصري الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، ويُعتبر من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.