الأربعاء المقبل.. عرض مسلسل "نصي التاني" على منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت منصة “شاهد” عبر حسابها الشخصي الإعلان عن موعد طرح مسلسل "نصي الثاني" لعلي ربيع، وسيكون أولى حلقات يوم الأربعاء المقبل الموافق 28 من سبتمبر الجاري.

أبرز الملاحظات على برومو مسلسل نصي التاني

ظهر علي ربيع في البرومو الرسمي مسلسل “نصي التاني”وهو يبحث عن فتاة ليرتبط بها مثل أي شاب، وأثناء البحث عليها يقع أمامه كثير من الفتيات الذي يقعن في حبه، كما ظهرت أيضًا الفنانة ياسمين رئيس بشخصيتها الحقيقية خلال الأحداث، كما ظهر أيضًا الفنان محمود البزاوي والذي اتضح من البرومو أنه يجسد دور والده، وكان يطالبه بالإنجاب بعد ١٢ شهر من الزواج، وظهرت أيضًا الفنانة وفاء عامر وهي تقول: "هتجوزه"، في إشارة منها لطلب الزواج من علي ربيع.

تفاصيل مسلسل نصي الثاني

ومسلسل "نصي الثاني" يتكون من 10 حلقات، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة، كل حلقة يقابل على ربيع الذي يقدم دور موظف في بنك، فتاة جديدة يقع في حبها وتجمعهما العديد من المواقف الرومانسية الكوميدية.



من هم أبطال مسلسل "نصي الثاني"؟



المسلسل من بطولة على ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح، يظهر في الحلقات ضيوف شرف ومنهم ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، رنا رئيس وأسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، إيمان السيد.



ما هي آخر أعمال علي ربيع السينمائية؟



يذكر أن آخر أعمال علي ربيع السينمائية هو فيلم "بعد الشر" بطولة ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

أحداث فيلم بعد الشر

تدور أحداث فيلم بعد الشر في إطار من الخيال والكوميديا، إذ يتعرض شابا لأزمات كثيرة بسبب تعويذة سحرية تقلب حياته رأسًا على عقب، وتحدث له مواقف غير متوقعة مع زوجته وفتاة أخرى يدخل معها في علاقة عاطفية.



الأغنية الدعائية للفيلم

وقد حققت الأغنية الدعائية لفيلم بعد الشر، والتي تحمل اسم سطلانة، نحو 64مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.



كلمات أغنية سطلانة

يادكتور شوفلي تصريفة

ابوس ايديك اكتبلي روشته

ده انا جوايا حتة نضيفة

خدها ارميها ف اي حتة

نفسي اقطعها

نفسي اقلعها

زي ما بقلع الجاكتة

ده الناس وحشة وحشة

وجيت ابيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة

كنكة بن تفوقفني مافوقتش

رشة ماية تفتحني مافتحتش

راكب دماغي ودايس

ومزاجي ف الطالع خالص

اسرع من صواريخ وكالة ناسا

ده الواحد ياما آسي

هابعد بعيد لاتعدي م الناس العيانة

ااااووووووه سطلانة