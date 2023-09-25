غربة وزهايمر.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من "ألفريدو"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرض مساء أمس أولى حلقات مسلسل "الفريدو" على منصة واتش إت وقناة ON TV، وهي من بطولة الفنانة إلهام شاهين، والمطرب أحمد فهمي، وشهدت الحلقة ظهور صوت العالم مصطفى محمود.



كانت اللحظات الأولى من الحلقة مع صوت العالم الكبير "مصطفى محمود " وهو يقول:"دون الحب مكنش ممكن يبقى فيه بيت، أو عش، ولا أسرة، ودون الأسر مكنش هيبقى فيه أمم ولا شعوب، وصانع العمار هو الحب، ثم ظهرت الفنانة إلهام شاهين وهي تلمح الورد بالماء وعلى وجهها ابتسامة تفاؤل".



بدأت الأحداث تتابع للتعريف بالشخصيات فنجد إلهام شاهين "ثريا" لا يوجد لديها أبناء لكنها قامت بتربية أبناء شقيقها، وتعيش بمنزل بمفردها مع الخادمة لديها.

مدينة نابولي الإيطالية



انتقلت الأحداث لإيطاليا تحديدًا مطعم في مدينة نابولي الذي يعمل به أحمد فهمي ويقوم بعمل الطعام هناك، ويقرر الاتصال بشقيقه ليطمأن عليه وسرعان ما ينفعل عليه لمجرد أنه لا يهتم بعمته بالرغم من سكنه قريب منها.



زهايمر إلهام شاهين سبب عودة أحمد فهمي من إيطاليا

وبدأ في عدة مشاهد ظهور أعراض إصابة إلهام شاهين بالزهايمر، وعندما تقرر الخروج من البيت لا تعرف كيف تعود إلا أنها تعود بالفعل بعد فترة ويكون هذا سبب كافي لعودة فهمي من إيطاليا وتنتهي أحداث المسلسل بعودته.

تفاصيل المسلسل



يتناول مسلسل "55 مشكلة حب"، مشاكل الحب بشكل عصري بين الأم والأب والأبناء، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

ما هي تفاصيل شخصية إلهام شاهين وأحمد فهمي في حكاية “ألفريدو”؟





وتمر الفنانة إلهام شاهين خلال الأحداث بمشاكل عديدة، حيث تقع في خلاف مع صاحب البناية التي تقيم فيها، أما أحمد فهمي فيظهر بدور فريد، الذي درس الطب لكنه يقرر أن يعمل شيف.



ما هى مواعيد عرض مسلسل "ألفريدو " ؟





العرض الأول في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

نجوم مسلسل حكاية ألفريدو



يشارك في بطولة حكاية ألفريدو، كل من الفنانة إلهام شاهين، ندى موسى، أحمد فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبد العاطي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصام نصار، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.