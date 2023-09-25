انت الان تتابع خبر سر الرقصة المثيرة: كشف النقاب عن هوية صاحبة فيديو الرقص المثير مع الفنان محمد رجب في حفل الزفاف!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول الجمهور مقطع فيديو قصير جمع الفنان محمد رجب مع شابة في العشرينات من عمرها، وأثار الفيديو اهتمام الكثيرين خلال الأيام الماضية. حيث ظهر الثنائي وهما يرقصان على أنغام أغنيته "بعشق أمك" من فيلمه "المش مهندس حسن" الذي عرض في عام 2008. وبدأ الجمهور في السؤال عن العلاقة التي تربط بين رجب والفتاة.

وأثار تعليق الفنان محمد رجب على مقطع الفيديو الذي نشره المصور أحمد غنيم عبر حسابه الرسمي في منصة الصور والفيديوهات "انستجرام" اهتمام الجمهور أيضًا. حيث علق رجب على الفيديو بجملة "بحبك"، وردت الفتاة عليه بتعليق "بحبك" أيضًا.

وبحسب ما أوضحه المصور أحمد غنيم، فإن الفتاة هي نادين إبراهيم، ابنة شقيقة الفنان محمد رجب. وقد تم تصوير المقطع خلال احتفالها بخطبتها على عريسها مروان في إحدى القاعات الكبرى بمدينة الشيخ زايد، وذلك يوم الخميس الماضي.

روى "غنيم" كواليس رقص الفنان محمد رجب مع ابنة شقيقته على أغنية فيلمه "المش مهندس حسن"، موضحا أنها كانت مفاجأة من "رجب" للعروسة في نهاية الخطبة التي حضرها من بدايتها، متابعا: "كان فرحان جدا ولطيف مع الكل ومسبش نادين من أول اليوم".

معلومات عن ابن شقيقة الفنان محمد رجب

ونادين إبراهيم، هي طالبة بكلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية، ,طلت في زفافها بلمسة خبيرة التجميل نيرمين يحيى، والتي شكرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، كما ارتدت فستان باللون السماوي، أما الفنان محمد رجب، ظهر خلال الفيديو وهو يغني ويرقص ومرتديا بدلة باللون الأبيض.

وقد غلب على حفل الخطوبة أجواء الفرحة والبهجة، خاصة مع الفقرة التي تم وضعها في النهاية من جانب الفنان محمد رجب.

وظهرت أغنية "أنا بعشق أمك" في فيلم "المش مهندس حسن"، والذي تدورأحداثه في قالب كوميدي حول طالب يأتي من الأرياف من أجل الالتحاق بالجامعة في القاهرة، وهناك يقابل زميلته ويقع في حبها، وكان من بطولة دولي شاهين وأحمد راتب ورجاء الجداوي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رجب، مسلسل "مشوار الونش"، وشاركه البطولة محمود عبدالمغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، ميرهان حسين، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبدالفتاح.