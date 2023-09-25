انت الان تتابع خبر في منزل الفنانة أنغام.. تم العثور على أعمال سحر سفلي مرعبة وطلاسم بدم أحمر.. لن تصدق من يقف ورائها.. سيدتان زلزل اسمهما مصر!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الموزع الموسيقي خالد سليمان، الشقيق الأكبر للفنانة أنغام، عن وجود سحر سفلي في منزل والده الموسيقار محمد علي سليمان، حيث نشرت سيدتين (ماجدة ونادية) وسيدة مغربية منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بذلك.



وقد كتب شقيق أنغام في منشوره على فيسبوك: "دخل السحرة والدجالين بيتنا، ومن الذي جلبهم وبأسمائهم، ومن كان يعثر على أعمال سحر مخبأة في البيت بالصدفة،

وعثر على رموز مكتوبة بحبر أحمر على أوراق مبعثرة داخل البيت، ومن هم ماجدة ونادية والسيدة المغربية وعلاقتهم بالموسيقار محمد علي سليمان، وسأكشف عن التفاصيل قريبًا في فيديو".



وتعتبر هذه الاتهامات هجومًا على عائلته من قبل خالد سليمان، حيث نشر الموزع الموسيقي منشورًا قويًا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ينتقد فيه عائلته بسبب منعه من الحصول على حقوقه.

وقال شقيق أنغام في منشوره: "أفراد عائلتي يأكلون حقوقي وينكرون ذلك، وماجدة تتصرف بطريقة احتيالية وتبتزنا باستخدام أحمد وياسين كحجة، وماجدة هي السبب في وفاة غنوة، ولدي دليل قاطع على ذلك، هل سأبقى صامتًا؟ أقسم بالله العظيم وبحق جلال الله، لن يكون هناك صمت آخر، لن يكون هناك عنف، ولكن ستكون هناك قسوة تجاه الآخرين".



أضاف شقيق أنغام قائلاً: "أنا أطالب بحقي أو أقتلوني مثلما قتلتم غنوة بالظلم. وأنتم تقتلون ياسين ببطء. إنتم عالم الكفر. حتى لو فقدت مستقبلي، لن أصمت. ستحبسوني أو تسجنوني، لن أصمت. سأصمت عندما تقتلوني. حتى آخر نفس، لن أصمت. الغالب والمغلوب". وكتب الموزع الموسيقي خالد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، منشوراً غامضاً، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تحدث فيه عن سر وفاة عمه الفنان عماد عبد الحليم. وقال شقيق أنغام في منشوره: "من السبب في دخول عماد الدين علي سليمان المعروف بعماد عبد الحليم إلى مستشفى أبو العزائم المعروف بعزل وتعذيب الحالات والمرضى لمدة شهرين؟ ولماذا رسم عماد قبره على ورقة مقطوعة قبل وفاته بأسبوع؟ قريبًا ستكشف تفاصيل أسرار خطيرة".

استضافت المطربة أنغام، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من برنامجه "ABtalks"، والذي يعرض عبر الإنترنت على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب".

تحدثت أنغام عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تسامحه بسبب خلافاته مع والدتها عندما كانت طفلة.

وأوضحت أنغام أن والدها ووالدتها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معًا، ووصلت الخلافات إلى حد أن والدها ضرب أمها أمام عينيها وهي طفلة. وتحدثت أنغام أيضًا عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي توفيت في حادث سير مروع عندما كانت في سن الشباب.

أعربت المطربة أنغام خلال لقاء صحفي عن مشاعرها تجاه الفراق والخوف الشديد الذي يصاحبه. وأكدت أن خبر وفاة شقيقتها غنوة كان من أصعب اللحظات في حياتها، رغم أن العلاقة بينهما لم تكن جيدة.

وأشارت أنغام إلى أنها لم تكن السبب في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مؤكدة أنها لم تعتذر لها قبل رحيلها بسبب تصرفات الأسرة التي جعلتها تكون قاسية تجاهها. وأوضحت أنغام أن والديها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، وصلت الخلافات بينهما إلى حد أن والدها قام بضرب والدتها أمام عينيها وهي طفلة صغيرة.

وتحدثت أنغام أيضًا عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي فقدت حياتها في حادث سير مروع في سن مبكرة. وأكدت أنغام أنها لا تحب الفراق وتخاف منه كثيرًا، وكانت وفاة غنوة من بين أصعب اللحظات التي عاشتها، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما كانت غير مستقرة.

وأوضحت أنغام أنها لم تكن المسبب في غضب شقيقتها الراحلة، وأن غنوة لم تعتذر لها قبل رحيلها بسبب تصرفات الأسرة التي جعلتها تكون قاسية تجاهها.