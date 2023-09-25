انت الان تتابع خبر نجيب ساويرس يستشهد بالقرآن ليبيح شرب الخمر.. ما قاله صدم جميع المصريين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليق له حول مسألة شرب الخمر، حيث استعان بآية قرآنية للرد على أحد متابعيه، مشيراً إلى أنها تبيح الخمر.

بدأت القصة عندما عبر ساويرس عن شكره عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لحساب يحمل اسم محمد عبد الرؤوف أشاد به بالقول: "الشعب المصري مسلمون قبل المسيحيين بيحبوك وبيفتخروا بك لأنك مثال رجل الأعمال المصري الأصيل الناجح داخلياً وخارجياً عاشق لمصر وللمصريين واللي محتاج خدمة بيسألك لأنهم يعلموا إنك دائماً وأبداً لاترد سؤال محتاج، كل الاحترام والتقدير لك".

ثم قام متابع آخر بالتعليق قائلاً: "ماذا بينك وبين الله يا نجيب ساويرس حتى يحبك العامة بعيدهم وقريبهم صغيرهم وكبيرهم، ولك أثر في القلب عند المسلم وعند المسيحي". وجاء رد ساويرس موضحاً أن السبب بحسب رأيه هو "محبة ومخافة الله".

ثم دخل متابع آخر على خط النقاش معترضًا على تعليق ساويرس حول محبة الله، قائلاً: "متصدقش نفسك يا هندسة، لو بتخاف ربنا مش ها تشرب خمرة، ما الخمرة حرام عندكم برضو ولا إيه يا عمهم".

وجاء رد رجال الأعمال على هذه الجزئية بشكل غير مألوف حيث استشهد بآية قرآنية ملمحا إلى أنها تبيح شرب الخمر في الإسلام. وكتب ساويرس: "الآية 67 من سورة النحل؛ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون".

وأضاف معلقا على نص الآية الكريمة: "وعندنا المسيح صنع النبيذ في فرح قانا.. أنا أشرب لكن لا أسكر وأنا حر والله أعلم".

وزاد رد رجل الأعمال من حدة الجدل على منصة "إكس"، حيث اعترض محمد عصام على تفسير ساويرس، وتابع: "خليك في حالك يا هندسه عايز تشرب انت حر مالك ومال القرآن الكريم فهمك للآية خاطئ".

كما توجه حساب آخر لرجل الأعمال: "اعرف تفسير الآية أولا قبل أن تكتبها ولا تفسرها على هواك هداك الله".

وتجاوز الجدل المثار حدود مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق القس عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بمسطرد على حديث رجل الأعمال، موضحا أن السيد المسيح "لم يحول الماء إلى خمر مسكر لأن السكر، وإدمان الخمر محرم في الكتاب المقدس".

وأضاف أن حادثة تحويل الماء إلى خمر التي ذكرها ساويرس "ليست تصريحا بشرب الخمر وفي المسيحية مرفوض السكر بالخمر"، بحسب موقع "القاهرة 24".