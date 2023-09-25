التنبؤات السلبية تلاحق الجزء الرابع المنتظر من Expendables

القاهرة - محمد ابراهيم - تلاحق التنبؤات السلبية الجزءالرابع المنتظر من أفلام Expendables للنجم سيلفستر ستالون، بعد مشهدة النقاد له، ومنحه تقييمات سلبية واسعة النطاق.

ووفق موقع "ديد لاين"، كان من ضمن أحدث التنبؤات التي طالت الفيلم، تراجع قيمة إيراداته الافتتاحية من 14 مليون دولار، لما يتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.

وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

Expendables

طرح الإعلان الترويجي

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Expend4bles، الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة للنجم الكبير سيلفستر ستالون.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي الذي كشف ظهور مجموعة كبيرة من النجوم في الجزء الرابع الجديد من الفيلم، ومنهم ميجان فوكس، و"فيفتي سنت"، مع عودة جيسون ستاثام لدور البطولة بجانب ستالون.

عودة Cliffhanger

ويشارك النجم الكبير سيلفستر ستالون في بطولة نسخة يعاد إنتاجها من فيلمه الذي طرح في تسعينيات القرن الماضي بعنوان Cliffhanger.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن مشاركة ستالون في الفيلم الجديد، ستشمل مساهمته ضمن فريق الإنتاج للفيلم إلى جانب تجسيده لأحد الأدوار الرئيسية.

وهذه النسخة المعاد إنتاجها من فيلم ستكون من إنتاج وتوزيع شركة أمازون، التي ستعرض الفيلم عبر منصتها للفيديوهات.