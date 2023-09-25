آخرهم وائل جسار.. العناية الإلهية تنقذ نجوم الفن

القاهرة - محمد ابراهيم - فاجأ المطرب اللبناني وائل جسار جمهوره أمس بتعرضه لحادث إطلاق نار هو وأفراد أسرته، ونشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يُعلن فيه تفاصيل الحادث،قائلًا: "امبارح طلعت على منطقتي، لأزور الوالد والوالدة، قعدت برة في الجنينة، وكان فيه فرح، وبالتالي كلنا عارفين، إن الابتهاج في الأفراح، بيكون من خلال إطلاق الرصاص".

وأستكمل: "بكل محبة، بلاها قصة الرصاص، والابتهاج بالطريقة دي، لأن كان ممكن أخسر حياتي، أو زوجتي أو والدتي، أتمنى منكم، هذا الشيء نبعد عنه، نفرح بالورد والسعادة".

وأضاف: "الرصاصة دي كانت يا قتلتني، يا قتلت الوالدة.. يا قتلت زوجتي.. لحد أمتى نستخف بحياة الناس؟.. الابتهاج يكون بالورد، والفرح، لكن من غير ما يكون فيه الرصاص، لا قدر الله، ممكن يكون واحد ماشي في طريقه عادي، وتقتله الرصاصة دي، بكل محبة.

واختتم الفنان مطالبًا بإلغاء هذه العادة، قائلًا: "بلاها قصة الرصاص، والابتهاج بالطريقة دي، لأن كان ممكن أخسر حياتي، أو زوجتي أو والدتي، أتمنى منكم، هذا الشيء نبعد عنه، نفرح بالورد والسعادة".

نجوم آخرون نجوا من الموت في اللحظات الأخيرة





ولم يكن الفنان وائل جسار وحده هو من تعرض لحادث كاد أن ينهي حياته، فهناك عدد كبير من نجوم الوسط الفني تعرضوا لحوادث مشابه لذلك ونجوا من الموت بصعوبة وأبرزهم حنان مطاوع، سمية الخشاب، وآخرون.

حادث سير شريف خير الله

تعرض الفنان شريف خيرالله، في شهر سبتمبر الجاري، إلى حادث سير على طريق المحور ولكن أنقذته العناية الإلهية، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل “الاجتماعي” فيسبوك أنه نجا من ذلك الحادث، وقال: "الحمد لله ربنا كريم نجانى من حادث على طريق المحور.. فجأة عربية لفت حوالين نفسها وكان بينى وبينها أقل من متر".

المخرج ماندو العدل ونجاته من الغرق



وكان المخرج ماندو العدل، قد نجا من الغرق في البحر، وعلق بعدها عبر حسابه على “فيسبوك” قائلًا:"ابتدى نفسي يروح وبقيت حتى مش قادر أرجع وقعدت أنادي وأشاور لواحد قريب مني جالي وسحبني".



حنان مطاوع وتعرضها لحادث سير

و تعرضت الفنانة حنان مطاوع إحدى المرات إلى حادث سير أثتاء ذهابها لأحد مواقع التصوير، وتحطمت سيارتها أسفل سيارة نقل أخرى كبيرة، وقالت حينها أنها كانت تسير عكسي، ولكن أخرجوها من تحت السيارة، ورافقتها عناية الله وحفظه ونجت منها.

سمية الخشاب ونجاتها من الموت

سقطت الفنانة سمية الخشاب في النيل بعد أن اختل توازنها وذلك أثناء تصويرها لمسلسل "وادي الملوك" في أغسطس 2011، وعلقت قائلة: "العناية الإلهية أنقذتني من الموت غرقًا في النيل أنا وريهام عبد الغفور".

بسمة وهبة وأصالة نصري تنجوان من الموت

وأما عن حادث الفنانة أصالة نصري رفقة الإعلامية بسمة وهبة، فقد نجوا منهما بأعجوبة بعد اصطدام فظيع بالصخور، ووقعتا حينها في البحر.



نور اللبنانية ونجاتها من الغرق

أثارت الفنانة نور اللبنانية في شهر سبتمبر العام الماضي، ضجة كبيرة حول الحادث الذي تعرضت له، ونجاتها من الغرق أثناء تصويرها إحدى مشاهد فيلم "من 30 سنة"، وقالت في تصريحات لها عن الغرق الذي تعرضت له كان في أحد مشاهد الفيلم في إنجلترا معلقة: "المشهد بتاع العربية حصلت لي حادثة غرق".



وتابعت: "كنا عاملين زي حمام سباحة كبير وكان في هواء بيضخ في المياه.. حصل خطأ المياه طلعت فجأة ومش لاقية ماسك التنفس.. أنا كنت بموت حرفيًا".

وائل كفوري وحادث خلل الطائرة



حيث تعرضت الطائرة التي كان على متنها لخلل في عجلاتها الأمر الذي أخر هبوطها لأكثر من نصف ساعة اضطر خلالها الكابتن لإبقاء الطائرة في الجو ريثما يتم إصلاح الخلل،مما أصاب جميع الركاب الموجودين بحالة ذعر وهلع شديدين، وقد توجه الفنان اللبناني وائل كفوري إلى قمرة القيادة ليجلس إلى جانب كابتن الطائرة، للاطمئنان أكثر حول ما يجري.