آخرهم لقاء سويدان.. نجوم تشاجروا على المسرح أمام الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الساعات الماضية خلافًا حادًا بين الفنان ميدو عادل، والفنانة لقاء سويدان، انتهت بصفعه بالقلم، وذلك على خشبة المسرح بعد غلق الستار مباشرة وقبل دخول الجمهور للكواليس في مسرحية سيد درويش، وتصدروا جميع مواقع التواصل الاجتماعى ومحركات البحث "جوجل".

وكان تعليق لقاء سويدان على ذلك بأن تفاصيل الواقعة مشادة كلامية بينهما اتهمت خلالها الفنانة لقاء سويدان الفنان ميدو عادل بالسخرية منها وسبها لينتهي الحوار باشتباك وصفعها لميدو عادل مما أدى إلى تدخل الأمن لفض الاشتباك بينهما.



لم تكون لقاء سويدان هى الأولى التي تفعل ذلك، فهناك عدد من الفنانون الذين تشاجروا على المسرح أمام الجمهور ومنهم



مشاجرة على المسرح يجعل لوسي تخسر دورها بالعمل



وهناك واقعة مشاجرة شهيرة شهدتها مسرحية الحفيد للفنانة لوسي، عندما تعدت بالضرب والسب على أبطال مسرحية "الحفيد" أمام الجمهور، وهو ما كشفه بطل العرض الفنان تامر فرج في وقت سابق عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك” .



مهاجمة منة جلال لـفادي خفاجة



فتحت الفنانة منة جلال من قبل النار على الفنان فادي خفاجة وهاجمته بقوه وقالت الفنانة منة جلال إنها تعرضت للضرب والتعنيف، منه أثناء تصويرهما مسرحية شفيقة المصرية.