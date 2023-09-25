إيما واتسون تبدأ بتعلم الكتابة الإبداعية في جامعة أكسفورد

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد 4 سنوات من آخر دور سينمائي قدمته على شاشة السينما، تستعد الممثلة البريطانية نجمة أفلام هاري بوتر إيما واتسون لخوض تجربة جديدة، بدراستها للكتابة الابداعية.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تقدمت ايما واتسون بتسجيل اسمها في دورة دراسية قيمتها 20 ألف استرليني في جامعة أكسفورد، تتلقى بها فنون الكتابة الإبداعية، رغبة منها في تطوير مهاراتها الفنية.

إيما واتسون

سلسلة تليفزيونية قادمة

وكانت قد كشفت مصادر من داخل شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية العملاقة Warner Bros، عن أن هناك محادثات بشأن إطلاق مسلسل تليفزيوني لعالم أفلام هاري بوتر.

ووفق صحيفة ديلي ميل، فإن هناك نقاش مع جي كي رولينج، للعمل على مشروع موسع يقدم قصة هاري بوتر من جديد في سلسلة درامية كبيرة.

وحتى الآن القرار النهائي بالعمل على هذا المشروع قد تم اتخاذه لحين الاستقرار على خطة عمل واضحة وجدول زمني تقدم به هذه السلسلة الدرامية.

عالم السحر والسحرة

وسلسلة أفلام هاري بوتر هي مجموعة أعمال سينمائية مقتبسة من روايات السحر التي تدور حول شخصية هاري بوتر، التي ابتكرتها الكاتبة الإنجليزية "جي كي رولينج".

وكل جزء من هذه السلسلة، طرحت منه رواية تحمل العنوان نفسه، كان الإصدار الأول لها في عام 1997، بعنوان هاري بوتر وحجر الفلاسفة.

وتضم السلسلة السينمائية 8 أجزاء، تم عرض الجزء الأول منها بنفس العنوان الذي طرحت به الرواية التي يقتبس منها كل جزء.