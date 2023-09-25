شاكيرا رفضت مطالبات بتغيير كلمات هجومها على جيرارد بيكيه بأغنية

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت مصادر مقربة من السوبر ستار العالمية شاكيرا، عن أن فريق العمل الخاص بها ترجاها في استبدال كلمات في اغنيتها التي هاجمت بها حبيبها السابق ووالد ابنائها جيرارد بيكيه.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن فريق عمل شاكيرا، حثها على استبدال الكلمات حتى لا تكون عرضة لهجوم الجمهور، ولكن شاكيرا أصرت على الابقاء عليها وتقديم الأغنية بشكلها الذي طرحت به، احتفاظًا بحقها في التعبير عن مشاعرها.

شاكيرا

استمرار الممارسات الاستفزازية

و رصد متابعي أخبار النجمة شاكيرا إقدامها على تصرف استفزازي ضد حبيبها السابق جيرارد بيكيه، بعد استخدامها لواحدة من ضحايا بيكيه أثناء علاقته بشاكيرا قبل ان تنتهي بسبب الخيانة من جانب نجم فريق برشلونة السابق.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، شاكيرا ضمت مربية ابنائها السابقة لأحدث فيديو موسيقي تقوم بتصويره، هذه المربية كانت من ضحايا بيكيه الذي أقدم على طردها من عملها كمربية لابنائه من شاكيرا دون سبب واضح.

الفيديو الموسيقي قدمته شاكيرا باللغة الإسبانية لأغنية تحمل عنوان El Jefe.

عودة لمنصات التكريم

و كان للنجمة الكبيرة شاكيرا حضورًا بعد غياب عن حفل جوائز الفيديو الموسيقي التي تنظمها قناة MTV الشهيرة.

و حضرت شكيرا للحفل برفقة أبنائها من لاعب كرة القدم جيرارد بيكيه، في اطلالة مميزة لتتسلم جائزة شرفيه حصلت عليها هي جائزة Video Vanguard Award، الحاملة لاسم ملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

أيضًا اقترن اسم شاكيرا باسماء المكرمين بالجوائز التقليدية ضمن فعاليات الحفل، بعد حصول أغنيتها TQG على جائزة هامة بالأمسية.

وفيما يلي قائمة الحاصلين على أهم الجوائز من المكرمين بالحفل، حصدت أهم جائز للعام من جوائز MTV VMA، تايلور سويفت، وهي جائزة "فيديو العام"، عن الفيديو الموسيقي لأغنيتها الناجحة ‘Anti-Hero’.

وجائزة أغنية العام ذهبت لـ تايلور سويفت أيضًا، عن نفس الاغنية ‘Anti-Hero’.