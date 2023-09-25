طرح جزء ثاني من فيلم الرعب Smile في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الشركة المنتجة لفيلم الرعب الناجح smile عن نيتها لطرح جزء ثاني جديد من الفيلم، على أن يطرح بحلول عام 2024 المقبل في صالات العرض.

ووفق موقع "ديد لاين"، كشفت الشركة عن موعد طرح الفيلم رسميًا، بحلول يوم 18 من شهر أكتوبر من عام 2024 المقبل، في جزء ثاني تستكمل به قصة الرعب.

فيلم Smile

جديد أفلام الرعب بهوليوود

وكان قد طرح جزء جديد من سلسلة الرعب الشهيرة الشهير Saw X، والذي يمثل الجزء العاشر من سلسلة أفلام الرعب الدموية الشهيرة.

الفيلم يشهد عودة شخصية العقل المدبر لمكائد الضحايا الدموية جون كارمر، الذي يجسده الممثل توبين بيل، في فصل لم يتم سرده ضمن أحداث السلسلة من المفترض أن تكون أحداثه بين الجزء الأول والثاني من حيث الفترة الزمنية.

وسيطرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية حول العام بحلول 29 سبتمبر المقبل، في موعد مبكر عن الموعد السابق الذي حدد له بتاريخ 29 أكتوبر.

"ميجان"

وسبقهم للطرح، فيلم M3gan الجديد الذي طرح ضمن فئات أفلام الرعب في يناير الماضي بصالات العرض السينمائي.

الفيلم الجديد ضم في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب وهو إيمي دونالد التي تؤدي دور ميجان في سن صغيرة، وجينا ديفيس التي تؤدي دور ميجان في سن متقدمة، وأليسون ويليامز في دور جيما، وفيوليت ماكجروا وكيمبرلي كروسمان في دور ميجان في سن كبيرة، وبريان جوردن ألفاريز في دور كول، وجين براون في دور تيس.

الفيلم يشارك في إنتاجه كل من جيمس وان و جايسون بلوم ومايكل كليرو كوبر سامويلسون، وهو من إخراج جيرارد جونستون.