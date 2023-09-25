فن ومشاهير

أمير شاهين يقدم حفل إعلان جوائز الدورة الأولى لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

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القاهرة - محمد ابراهيم - تختتم، في السابعة من مساء اليوم، أعمال الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وذلك من خلال الإحتفال الذي يقام على مسرح الخاص بفندق إقامة المهرجان.

 

تفاصيل توزيع الجوائز في المهرجان

 

تبدأ مراسم الحفل بالسلام الجمهوري، وعرض فيلم تسجيلي لأهم الأحداث واللقطات التي شهدتها الدورة الاولى، وذلك قبل أن يصعد على المسرح الفنان أمير شاهين لتقديم الحفل وتشاركه إبنة شقيقته الفنانة الصاعدة إلهام صفي الدين.

 

وتبدأ الكلمات الرسمية بالرئيس الشرفي للمهرجان، الخبير السياحي حسام الشاعر، ثم كلمة مدير المهرجان الكاتب الصحفي قدري الحجار، ورئيس المهرجان الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، كما يلقي اللواء محمد البنداري سكرتير عام محافظة البحر الأحمر كلمة نائبا عن المحافظ اللواء عمرو حنفي، وكذلك يلقي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما كلمة نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

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بماذا يختتم الحفل؟ 


ويختتم الحفل بلحظات تتويج الفائزين بالجوائز والتي يقوم بتسليمها نجوم المهرجان ضيوف الشرف محمود حميدة والهام شاهين وهاني سلامة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق وصبري فواز والمخرج عمر عبد العزيز والدكتور محمد العدل.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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