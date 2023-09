نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستوفر نولان كان سيختار هذا الممثل بدلًا من كريستيان بيل لدور باتمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث كاتب السيناريو ديفيد إس جوير عن تعاونه مع المخرج الكبير كريستوفر نولان في ثلاثية الرجل الوطواط الشهيرة التي اخرجها نولان من بطولة كريستيان بيل.

وفي حديثة لديد لاين، قال كاتب السيناريو أن دور باتمان، كان الأقرب له في ذلك الوقت النجم جيك جلينهال، قبل ن يستقر نولا على اختيار كريستيان بيل.

جيك جلينهال

جديد أخبار "نولان"

وخلال الشهور القليلة الماضية، احتفل المخرج كريستوفر نولان بطرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم أوبنهايمر.

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.

في البطولة تشارك أيضًا فلورنس بيو، التي تجسد شخصية باسم جين تاتلوك، والممثل الشاب نجم مسلسل "ذا بويز" جاك كويد، والنجم الكبير مات ديمون الذي يجسد في الفيلم شخصية باسم ليسلي جروفز، والنجمة الكبيرة إيملي بلنت التي تجسد في الفيلم شخصية باسم كاثرين أوبنهايمر.