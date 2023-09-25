نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان تتصدر التريند بعد تصريحاتها الأخيرة حول واقعة مشاجرتها مع ميدو عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة لقاء سويدان، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد تعليقها على أزمتها الأخيرة مع الفنان ميدو عادل بعد صفعها له على وجهه بالقلم في كواليس مسرحية “سيد درويش“،وأشارت إلى أن الأزمة بينهما تصاعدت، بعد أن قدمت شكوى ضده، بسبب واقعة أخرى حدثت في أثناء تقديمهما العرض في الإسكندرية.

تعليق لقاء سويدان الأخيرة بعد أزمتها مع ميدو عادل

وقالت لقاء سويدان في لايف لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصرة إنستجرام:" البني آدمين بتبان في المواقف الصعبة، في المرض والأزمات، المسألة مش حرب، ولا عايزة أشوه سُمعة الطرف الآخر، أنا واخدة الموضوع ببساطة، وحقي هعرف أخده".

وتابعت لقاء سويدان: “إحنا في بلد محترمة، والموضوع قدام جهات محترمة جدًا، وبيتحقق فيه، وأتمنى منبقاش بنصدر أحكام على الآخرين كأننا كنا شايفين وشاهدين على الواقعة”.

ماذا قال مؤلف مسرحية سيد درويش حول واقعة لقاء سويدان وميدو عادل؟

علق السيد إبراهيم، مؤلف مسرحية سيد درويش، على واقعة صفع لقاء سويدان، لـ زميلها ميدو عادل، في ختام مسرحية سيد درويش، حيث كتب السيد منشورًا، عبر حسابه بموقع فيس بوك: “قالت لي جليلة في الليلة السابقة، وكان معي الفنان ياسين الضو إنها ستغلق عرض سيد درويش”.

وتابع: “ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها في الليلة الأخيرة، وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود أربع سنوات ولا تحافظ عليه، ولا تخرج لتحية الجمهور وأن تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل في الكواليس وتصفعه بالقلم ز رغم هذا تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذي أحبه ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي شاركت فيها، وأشعلت كواليسها وقفلتها،والشهود أحياء يرزقون”.