نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. أمسية "عرفت الهوى" على المسرح القومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمسية "عرفت الهوى" في التاسعة من مساء يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري على المسرح القومي بالعتبة.

تفاصيل أمسية عرفت الهوى

"عرفت الهوى" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت، برئاسة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، فكرة وإعداد وإخراج الفنان خالد عبد السلام، الذى يلقى مجموعة من أشهر القصائد فى حب الله ومديح النبى صلى الله عليه وسلم، مع تمازج بالغناء للفنانة رحاب مطاوع، وألحان وغناء محمد عزت، مع الصوليست "فريدة أسامة، نورا حسنى"، كورال "فاطمة سيد، مريم نبيل، أحمد نبيل، نبيل حامد، سعد عادل، حمزة نبيل".

الفرقة الموسيقية "عود: داليا حافظ، جيتار: محمد حزين، أورج: سيف وائل، كمان: لواء يحيي، بيز: مصطفي معتز، رق: مصطفي كرم، إيقاع: أحمد علي، قانون: طاهر محمد"، مصمم إضاءة: أبو بكر الشريف، ديكور: مي كمال، المساعدون: إيمان صلاح، سامى الوكيل، محمد ممدوح، فاطمة الزهراء"، مخرج منفذ: هالة صلاح.

عرض مسرحية سيدتي أنا على المسرح القومي

ومن ناحية أخرى، عرضت مسرحية “سيدتي أنا ”على المسرح القومي بطولة كل من: الفنان نضال الشافعي والفنانة داليا البحيري وفريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم إستعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق على المسرح القومي.

المسرحية عن رائعة برنارد شو "بجماليون" وتدور أحداثه حول بائعة الورد ليزا التي تريد أن تكون من الطبقة الارستقراطية وتذهب للبروفيسور آدم وتطلب منه ذلك، فيقرر تقديمها في الحفلة الملكية لملكة إنجلترا وتتوالى الأحداث.