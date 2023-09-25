انت الان تتابع خبر بعد طرح البومها الأخير..اصالة تفقد صوابها وتشعل مواقع التواصل بعمل هذا الأمر الجنوني في حسابها على الانستقرام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الفنانة أصالة جمهورها بحذف جميع صورها وفيديوهاتها من على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وتسببت أصالة بعد حذف الصور في حيرة جمهورها خاصة وأن هذه الخطوة جاءت بعد أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد أصالة 2023.

وهو ما جعل البعض يظن أن أصالة لجأت إلى حذف صورها حتى تثير الجدل حولها للفت الأنظار إليها لعمل دعاية مجانية للألبوم.طرحت المطربة أصالة كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم العجب في الهوى وذلك عبر قناتها على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب.



الأغنية بعنوان العجب في الهوى وهي من كلمات الصامل وألحان مبهم ومن توزيع سيروس، وتعتبر هذه الأغنية هي الثاني لأصالة هذا الموسم بعد طرحها لأغنيتها الأخيرة الحب الأبدي بمشاركة ماجد المهندس.



دويتو أصالة وماجد المهندس

أطلقت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، الديو المنتظر "الحب الأبدي" الذي يجمع للمرة الأولى بين النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة نصري، وهو من إبداع الشاعر فائق حسن الذي لعب دور "العرّاب" في هذا العمل المميز، والذي تميز بلحن خاص وضعه الملحن محمود خيامي.