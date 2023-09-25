نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من لقاء سويدان على واقعة صفعها لميدو عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة لقاء سويدان، على الأزمة الأخيرة لها مع الفنان ميدو عادل بعد صفعها له، في كواليس مسرحية “سيد درويش”، إذ أشارت إلى أن الأزمة بينهما تصاعدت، بعد أن قدمت شكوى ضده، بسبب وقعة أخرى حدثت في أثناء تقديمهما العرض في الإسكندرية.

ماذا قالت لقاء سويدان عن أزمتها مع ميدو عادل؟

وقالت لقاء سويدان في لايف لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "البني آدمين بتبان في المواقف الصعبة، في المرض والأزمات، المسألة مش حرب، ولا عايزة أشوه سُمعة الطرف الآخر، أنا واخدة الموضوع ببساطة، وحقي هعرف أخده".

وتابعت لقاء سويدان:" إحنا في بلد محترمة، والموضوع قدام جهات محترمة جدًا، وبيتحقق فيه، وأتمنى منبقاش بنصدر أحكام على الآخرين كأننا كنا شايفين وشاهدين على الواقعة".

تعليق مؤلف مسرحية "سيد درويش"

من ناحية أخرى علق السيد إبراهيم، مؤلف مسرحية سيد درويش، على واقعة صفع لقاء سويدان، لـ زميلها ميدو عادل، في ختام مسرحية سيد درويش، حيث كتب السيد منشورًا، عبر حسابه بموقع فيس بوك: قالت لي جليلة في الليلة السابقة، وكان معي الفنان ياسين الضو إنها ستغلق عرض سيد درويش.

وتابع:" ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها في الليلة الأخيرة، وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود أربع سنوات ولا تحافظ عليه، ولا تخرج لتحية الجمهور وأن تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل في الكواليس وتصفعه بالقلم.. رغم هذا تمالك أعصابه وخرج احتراما لفنه وجمهوره والعمل الذي أحبه ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي شاركت فيها، وأشعلت كواليسها وقفلتها.. والشهود أحياء يرزقون".