نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أول صور من كواليس مسلسل "الذنب" لهاني سلامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل "الفجر الفني"، على عدة صور حصرية من البروفات الخاصة بمسلسل "الذنب"، الذي يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصه “شاهد” الإلكترونية، وكانت تلك الصور لـ نجوم العمل، أثناء تعاقدهم على المسلسل.

من هم أبطال مسلسل “الذنب”؟



مسلسل الذنب يتكون من 10 حلقات بطولة هاني سلامة، ماجد المصري، درة، هيا فياض، محمد القس، طارق النهري، دعاء حكم، ريم سامي، قصه شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار واخراج رضا عبد الرازق.

ما هي آخر أعمال هاني سلامة؟

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان هاني سلامة، مسلسل " ملف سري "، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، وتدور الأحداث حول عمليات الفساد من رجال الأعمال بعائلة المالكي، التي تملك تعاملات اقتصادية كبيرة في السوق المصري، حيث أنهم يملكون عددا من الشركات والمصانع الكبيرة، وكانوا يصدرون للناس فكرة أنهم عائلة تمتلك النزاهة والأمانة، ولكن عن طريق شخص ما تم اكتشاف إحدى التعاملات غير السليمة، يوكل إلى القاضي يحيى عز الدين مهمة محاكمة عائلة المالكي الثرية، يدفعه سعيه لتحقيق العدالة لخوض صدامات خطيرة مع عائلة المالكي.

العمل من بطولة: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، نضال الشافعي، مادلين طبر، محمود حجازي، دنيا عبد العزيز، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.