خلال عزاء والدة دينا الشربيني.. اتفرج فيديو فضيحة شريف منير مع أحد الصحفيات تزلزل مواقع التواصل الاجتماعي، وما فعله منير معها صدم الملايين!!

انت الان تتابع خبر خلال عزاء والدة دينا الشربيني.. اتفرجفيديو فضيحة شريف منير مع أحد الصحفيات تزلزل مواقع التواصل الاجتماعي، وما فعله منير معها صدم الملايين!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -تعرض الفنان المصري شريف منير، إلى موقف محرج أثناء تقديمه واجب العزاء، لزميلته الفنانة دينا الشربيني بوفاة والدتها.



وخرج شريف منير بفيديو عبر حسابه على "انستجرام"، يروي تفاصيل ما تعرض له، واضطره للتطاول على مراسلة صحافية كانت تغطي عزاء والدة دينا الشربيني.



شريف منير: "عيب أوي"

وقال شريف منير بالفيديو: "وأنا خارج من العزا ومتوجه لسيارتي، لقيت مجموعة شباب صحافيين بموبايلاتهم.. فقلت كلمة".وتابع: "فجأة طلعت منهم أخت صحفية قالت حاجة كده يا إما تعليق يا إما سؤال.. كان مفاجئ، فكان رد فعلي سريع جداً، قلتلها هشش.. فقالتلي عيب أوي.. فاتلبخت فقلت ألم الموضوع".



وأردف: "قلتلها إنتي فاكرة نفسك صحافية ولا إيه.. لقيت نفسي بغلط أكتر.. فأنا متدايق من اللي حصل ده.. والفيديو نزل على اليوتيوب ويمكن ما فيش ناس كتير شافته.. بس أنا لما شفته تدايقت".



"قليل ذوق"

وكشف شريف منير أنه شاهد تعليقات المتابعين، الذين قالوا إنه قليل ذوق، ومغرور.. وعقب: "فعلاً أنا أستاهل كل التعليقات الوحشة دي.. أنا غلطت وكان لازم آخد جزائي".

اعتذر منير في الفيديو قائلاً: "أعتذر عن الطريقة التي تكلمت بها.. للآنسة الصحفية والشباب الصحفيين.. وأعتذر لجمهوري الذي زعل مني.. أرجوكم لا تزعلوا، فأنا فعلاً كنت غلطان.. حقكم عليّ".

وختم منير: "أبوي علمني عندما أخطئ أن أقول آسف، فأنا آسف.. وأرجو قبول اعتذاري".

شريف منير يدافع عن ابنته أسما بعد حلق شعرها

مؤخراً، دافع شريف منير عن ابنته أسما بعدما حلقت شعرها، قائلاً: "ما هذه الضجة التي أنتم تثيرها؟ كل هذا بسبب قص شعر ابنتي أمام الكاميرا؟". وأضاف: "ما هو الخطأ الذي ارتكبته؟ إنه تصرف عادي جداً لا يحمل أي شيء".

كما أكد والد أسما شريف منير أنه يدعم ابنته دائماً.

وقال: "لا تعتقدوا أنني قد أتعامل بقسوة مع ابنتي من أجل أن أحظى برضاكم، هذه ابنتي الوحيدة التي لا أملك سواها والتي أحبها".