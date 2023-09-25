نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح العزب: مش راضي عن أخر حلقتين من سفاح الجيزة.. وهادي الباجوري لأنه غيّر خط درامي من أجل زوجة المنتج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أبدى السيناريست محمد صلاح العزب عدم رضاه عن الحلقتين الأخيرتين من مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، والتي عرضت خلال الأيام القليلة الماضية على إحدى المنصات الإلكترونية، مؤكدا أنه غير راض عن عرض الحلقتين الأخيرتين بسبب تدخل المخرج هادي الباجوري في السيناريو دون علمه.

محمد صلاح العزب

تصريحات مؤلف سفاح الجيزة

قال محمد صلاح العزب خلال مداخله هاتفية لبرنامج ملفات الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على قناة "هي "إنه لم يكن راضيًا عن الحلقتين الأخيرتين لأن المخرج تدخل وغير في السيناريو، وفي النهاية جزء كبير من الجمهور لم يكن راضيًا عنهما لأن هذا ليس المستوى الذي قدمته في بداية المسلسل.

تابع محمد صلاح العزب:معنديش مشكلة في تداخلات المخرج في إطار شغله كمخرج ولكن لو عايز يدخل في شغل السيناريست طبيعي هترجعله، فى خط درامي كامل أضافه في المسلسل علشان مرات المنتج تمثل فى بالتالي شخص مش أمين على الورق مش هتعامل معاه تاني.

استكمل محمد صلاح العزب: عملي ينتهي بمجرد الانتهاء من السيناريو، ومن الطبيعي أن أي مخرج يحترم العمل يلتزم بالسيناريو، وأنا لدي 10 مسلسلات حتى الآن، وليس جديدًا أن جميع المخرجين يحترمون السيناريو.

برنامج "ملفات" تقدمه الإعلامية أميرة بدر، يوميا من الأحد للأربعاء على شاشة قناة "هي"، وتناقش خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والسياسة والرياضة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.