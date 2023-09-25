نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤلف محمد صلاح العزب يهاجم هادي الباجوري: الفيلم الوحيد اللي عمله منجحش وكنت رافض العمل معه في البداية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

هاجم المؤلف محمد صلاح العزب المخرج والمنتج هادي الباجوري بعد انتهاء مسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنان أحمد فهمي، الذي عرض خلال الفترة الماضية بسبب تغيير في سيناريو آخر حلقتين في العمل دون الرجوع إليه على حسب قوله.

قال محمد صلاح العزب خلال مداخله هاتفية لبرنامج ملفات الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر: في البداية مكنتش موافق على المخرج هادي الباجوري لأنه بالنسبة ليا مخرج إعلانات أو كليبات والحاجات الدرامية اللي عملها أنا مش بحبها، والفيلم الوحيد اللي عمله هو فيلم وردة محققش أي نجاح.

محمد صلاح العزب

محمد صلاح العزب يرفض العمل مع هادي الباجوري

استكمل محمد صلاح العزب: لما جالي المنتج وقالي ده المخرج اللي هشتغل معانا في مسلسل سفاح الجيزة قلتله لا، وكنا شغالين مع اثنين مخرجين ولكن محصلش نصيب بسبب مشاكل مع الإنتاج وهو المخرج أحمد علاء الدين ومحمود شكري وكنت حابب إني أشتغل معاهم.



وأكد محمد صلاح العزب إنه الوحيد من له حق في كتابة الجزء التاني من مسلسل سفاح الجيزة، قائلًا: اللي ليه حق في أنه يكتب جزء تاني هو مؤلف العمل، وأحمد فهمي مش هيكون موجود علشان حدوتة خلصت.