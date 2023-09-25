نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عدد أكتوبر من مجلة الثقافة الجديدة: "طه حسين.. سيرة عقل مصري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد أكتوبر 2023 من مجلة الثقافة الجديدة، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي طارق الطاهر. وهو العدد الذي خصصته المجلة للاحتفاء بطه حسين بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيله. وقد كتب رئيس التحرير افتتاحية هذا العدد الخاص بعنوان: "الملهم"، لافتًا النظر إلى الخصال العديدة التي تميز بها طه حسين الذي وُصف بالمفكر حينًا والأديب حينًا آخر والأستاذ الجامعي.. وكان صاحب دور بارز في مسيرة الثقافة المصرية عبر ما يزيد عن قرن من الزمان.

تتنوع مواد هذا العدد بين الدراسات والشهادات والملفات؛ إذ شارك فيه نخبة من الكُتاب المصريين والعرب، لا سيما من المغرب والأردن والعراق. فكتب إيهاب الملاح بورتريهًا بعنوان: "مشروع للنهضة المصرية.. البحث ما زال مستمرًا!"، استعرض فيه المحطات المهمة في حياة طه حسين، في الأزهر، وفي الجامعة المصرية، وفي دراسته في السوربون، وكذلك أهم الإنتاجات الفكرية التي أنتجها.

الباب الأول.. "دراسات"



جاء الباب الأول في هذا العدد تحت عنوان: "دراسات"، وقد كتب فيه محمد مشبال دراسة بعنوان: "كيف نتحدث عن الأدب؟ طه حسين وبلاغة التواصل النقدي"، مسلطًا الضوء على تنبه طه حسين في وقت مبكر إلى أن ممارسة النقد الأدبي تحكمها إغراءات الحضارة الحديثة للإنسان بالإقبال على كل ما هو قريب سهل، والعزوف عن كل ما هو بعيد يحمله على بذ الجهد. وجاءت دراسة سامي سليمان أحمد بعنوان: "تعدد الأصوات في خطابه النقدي: قراءة أبي العلاء نموذجًا"، وقد اتخذت هذه الدراسة من ثلاثة كتب خصصها طه حسين للمعري مجالًا لتجريب فرضياته المنهجية، والكتب الثلاثة هي: تجديد ذكرى أبي العلاء، ومع أبي العلاء في سجنه، وصوت أبي العلاء، مؤكدًا أن طه حسين له قارئًا خاصًا، يتملكه شعورٌ دائم بحضور أبي العلاء في عديد من المواقف التي أعلنها العميد أو تأثيره في عدد من الرؤى التي تبناها في لحظات مختلفة. بينما كتب جمال العسكري دراسة بعنوان: "مدرسة دار العلوم"، باحثًا في الحقبة التي تحولت فيها مدرسة دار العلوم إلى كلية دار العلوم، ومسلطًا الضوء على دور العميد في هذا التحول، وكذلك على قضية المنهج التي كانت الأساس الذي شغل طه حسين وجيله من المجددين.

"الريادة في دعاء الكروان"

وجاءت دراسة زينب العسال بعنوان: "الريادة في دعاء الكروان"، مؤكدة على أن رواية دعاء الكروان قائمة على الزمن النفسي الداخلي المكتنز، كي يتسق مع الحالة النفسية لبطلة الرواية آمنة. واختتمت الدراسات بدراسة شعيب خلف التي عنونها ب ـ "الهوية والحوار بين طه حسين وعبد الرحمن بدوي"، وفيها يسرد علاقة العميد بأحد تلاميذه -وهو عبد الرحمن بدوي- بوصفه نموذجًا دالًا على الآلية التي كان يتعامل بها طه حسين مع تلاميذه، وكذلك نظرته للتراث باعتدال واضح؛ إذ يأخذ منه ما يناسب عصره ويرفع شأنه ويقيم حضارته وينبي عليه جاعلًا منه أساسًا يتكئ عليه.

في ملف العدد الرئيس ناقش طارق الطاهر تفاصيل جديدة في المعركة التي احتدمت حول كتاب "في الشعر الجاهلي"، مسلطًا الضوء على استمرار تلك المعركة بعد عام 1927، كما يسرد ويناقش أهم المحطات الرئيسة في تلك المعركة، وكذلك يعرض آراء المفكرين والسياسيين فيها، وكذلك مناقشة الكتاب في البرلمان المصري، والبلاغات والقضايا التي رفعها المناهضون لفكره الذي أنتجه في هذا الكتاب، مستعرضًا مطالب علماء الأزهر من وزير المعارف، تلك المتمثلة في مصادرة الكتاب، وإبعاد طه حسين من الجامعة، ومحاكمته، وكذلك تفويض مجلس جامعة القاهرة مديره بتسوية الأمر، مع مراعاة المبادئ الأساسية للتعليم الجامعي، معضدًا آراءه حول تلك المعركة ببعض المستندات التي تنشر مجتمعة للمرة الأولى.

شهادات عامة حول مجمل فكر العميد وإنتاجه الأدبي

أما في باب الشهادات، فقد تنوعت بين شهادات عامة حول مجمل فكر العميد وإنتاجه الأدبي، وشهادات خاصة حول أعمال أو صفات اتصف بها العميد بعينها، فكتب عمار علي حسن شهادة بعنوان: "نقاش مع أدونيس حول طه حسين وطريقة أخرى للتنوير"؛ إذ يسرد في شهادته تفاصيل نقاش دار بينه وبين المفكر والشاعر السوري أدونيس حول طه حسين، وفيه أكد عمار علي حسن أن طه حسين لم يغير أفكاره أبدًا، وأن المنهج الذي اتبعه في كتابه "في الشعر الجاهلي" لازمه في مختلف كتبه عن الإسلام، مسلطًا الضوء على الثورة المنهجية التي أطلقها العميد وفتحه الباب أمام نزع القداسة عن الآراء والأشخاص الذين مروا في قرون غابرة. كما كتب سعد القرش شهادة بعنوان: "طه حسين بين حداثة منقوصة وفكر لا يجدده المستثمرون للتضليل"، وهي شهادة مرتبطة بشهادة عمار علي حسين، وفيها يؤكد على كون كتاب "في الشعر الجاهلي" ثورة ف…