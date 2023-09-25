انت الان تتابع خبر رامي امام يصدم الجميع بهذا التصريح الناري بخصوص والده الزعيم عادل امام.. هذه المرة اعلن الحرب رسميا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حرص المخرج رامي إمام على طمأنة جمهور الزعيم عادل إمام على حالته الصحية وذلك بعد الشائعات الأخيرة التي طالته بتدهور حالته الصحية.

وقال رامي إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب أن الزعيم بخير ولا صحة لكل الشائعات التي تتردد ما بين الحين والآخر.

وأضاف أنه يتفهم حب الجمهور له، مشيراً إلى أن كثرة الشائعات عن الزعيم أمر طبيعي لكونه غائباً عن الساحة، إلا أنه بصحة جيدة.

كشف الفنان أكرم حسني عن مكالمة محمد صلاح وعادل إمام له للإشادة بأعماله الفنية التي قدمها في الفترة الأخيرة.

وقال أكرم حسني في لقاء ببرنامج "ضيفي" للإعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة الشرق: سعدت كثيرا بمكالمة الزعيم عادل إمام لي في بدايتي عندما كنت أقدم شخصية أبو حفيظة وفوجئت بمكالمة عادل إمام لي ويحفزني ويشيد بما أقدمه وكنت وقتها مريضاً شعرت بأنني بصحة جيدة بعد هذه المكالمة.

وأضاف أكرم حسني: أما المكالمة الثانية فكانت من محمد صلاح كانت عبر إنستجرام حيث أرسل لي رسالة قال لي فيها "أنت عالمي" بعد عرض مسلسل "مكتوب عليا" وكان ردي عليه "لو أنا عالمي يبقى أنت إيه".