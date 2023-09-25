مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن قوام لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد

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أحمد جودة - القاهرة - المخرج الكبير عصام السيد ود. محمد سمير الخطيب والفنانة ريم أحمد يحكمون مسابقة العمل الأول

كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن قوام لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول في نسختها الخامسة، للدورة الثامنة من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلي 30 نوفمبر القادم.

وتتكون اللجنة من المخرج الكبير عصام السيد: وهو مخرج مصري، أخرج ما يزيد عن الخمسين عملًا مسرحيا منذ عام 1981 وحتى الآن في مسرح الدولة والقطاع الخاص، والتليفزيون، والثقافة الجماهيرية، والاحتفالات القومية، حاول من خلالها أتباع منهج اخراجى يستفيد من الظواهر المسرحية الشعبية المصرية في تزاوج مع المناهج الإخراجية العالمية، وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا ونقديا في نفس الوقت، كما حصل علي عدة جوائز منها جائزة الدولة في التفوق في الفنون عام 2013، وميدالية القوات المسلحة عام 2009، وشارك في العديد من لجان التحكيم المصرية والعربية وكان آخرهم رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال دورته الـ 30.

معلومات عن محمد سمير الخطيب

ومن الأعضاء كذلك الدكتور محمد سمير الخطيب، وهو ناقد وأكاديمى، يعمل مدرس الدراما والنقد المسرحي بقسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس، وهو عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، عمل عضوا بعدد من لجان التحكيم والمشاهدة في عدد من المهرجانات المسرحية، صدر له عدة كتب ودراسات نقدية من بينها "النقد المسرحي راهنا" عن دائرة الشارقة للثقافة والفنون.

معلومات عن ريم أحمد

ومن أعضاء اللجنة أيضًا الفنانة ريم أحمد: وهي فنانة مصرية اشتهرت وهي صغيرة من خلال تقديم شخصية هدى البنت الصغرى لونيس في مسلسل يوميات ونيس مع الفنان محمد صبحي، وظهر تميز ريم من خلال هذا الدور رغم سنها الصغير خاصة في الجزء الأول الذي تم تصويره عام 1994 حين كانت تبلغ من العمر 4 سنوات، وتخرجت ريم من أكاديمية الفنون، وقدمت العديد من العروض المسرحية أخرهم مسرحية "ستوكمان" والتي تعرض الآن علي مسرح الغد، كما شاركت في تقديم برنامج "ست الحسن" مع الاعلامية شريهان أبو الحسن.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 وحتي 30 نوفمبر المقبل، ويرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، وتحمل دورته الثامنة اسم الفنانة الكبيرة الدكتورة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.