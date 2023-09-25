نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عن رأيه في الذكاء الاصطناعي: "لازم نحسم الأمر عشان نساعد المزيكا ونطورها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب أبو عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي خاصة في الفن، من خلال في ندوة بعنوان دور الذكاء الاصطناعي في المشهد الموسيقي في مصر، وجاء ذلك ضمن فعاليات المبادرة التي أطلقتها شركة ميتا بالشراكة مع جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن الميتافيرس والذكاء الاصطناعي.

أكد أبو خلال الندوة أن لا يعارض تجربة الذكاء الاصطناعي في مجال الفن وصناعة الأغاني والموسيقى ولكن يجب أن يكون الأمر بضوابط لحماية الحقوق الملكية لأصحاب العمل الأصلي.

أبو يتحدث عن الذكاء الاصطناعي

وقال: "فكرة إن حد يجيب أغنية ويعملها بصوت مغني موجود، ده حتى على التيك توك أغنية 3 دقات بلاقيها بصوت حسين الجسمي ونانسي عجرم، طب حد أخد رأيهم أو رأيي؟، لازم الموضوع يتحسم عشان الذكاء الاصطناعي يبقى بيساعد المزيكا".



وأشار أبو على أن الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يكون الاعتماد بشكل كلي ولكن نستخدمه في تسريع المهمة، وقال: بالنسبة لي أكتر حاجة بحبها هو إننا كـ ناس نتلم في أوضة ونشوف إحنا عايزين نعمل إيه، لأن المزيكا ما هي إلا ناس والإبداع والإنتاج بيطلعوا من المناقشات اللي بتحصل

ما بينا.

تفاصيل أبرز اعمال أبو مؤخرًا

وكان "أبو"، قد أطلق العديد من الأغاني الفردية الناجحة، خلال السنوات الأخيرة، فيما يعد "فارق ع الكل" هو ألبومه الأول، وأغنية "هوليلا"، من كلمات أبو ومحمد الشافعي، وألحان طارق نديم، وتوزيع هادز،

طلي يا حبيبتي بجمالك

واتمخترى ليا بفستانك

طلي يا حبيبتي ويا جمالك

قلبي انا من الفرحة غنالك

نورتي حياتي يا حياتي

وحياتك لاسعد اوقاتك

والليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة

الليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

ده مفيش إحساس في الدنيا أحلى

من إحساسي لما معاكي ببقى

بالليل انا هسرق ليكي نجمة

واتحايل بس عنيكي ترضي

هعملك كل اللي ف بالك

الله يا حبيبتي علي جمالك

علشانك قلبي رق قوام

ونادالك لما حس غرام

كان حلمي انا يوم من الايام

اوصفلك حبي دا بكلام

دلوقتي بقولها قدامك

انا ليكي وبيكي وعشانك

والليلة هنعمل هوليلاااااا

طبلة ومزازيك

وسط العيلة