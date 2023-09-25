نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور ينشر صور جديدة له من حفله في جامعة الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان تامر عاشور متابعيه مجموعة من الصور الجديدة له في أحدث ظهور له من حفله الأخير في جامعة الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بالصور.. تامر عاشور يحي حفلًا بالإسكندرية

ونشر الفنان تامر عاشور الصور الذي ظهر من خلالها وهو على خشبة المسرح في إسكندرية وهو يغني مع جمهوره، وعلق على هذه الصور قائلًا:"حفل تخرج طلاب كلية التجارة جامعة بالإسكندرية".

تامر عاشور

تامر عاشور

آخر أعمال تامر عاشور

وجدير أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية " عديت " والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.



كلمات أغنية عديت لـ تامر عاشور



عديت جنبى إتمنيت

ربى يجمعنا وتبقى شريكى ف حضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده.