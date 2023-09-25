نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. رامي صبري يروج لحفله المقبل في الأردن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان رامي صبري لحفله المقبل في الأردن، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان رامي صبري البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلًا:"حفل ختام الصيف مع جمهور الأردن يوم ٢٠ أكتوبر 2023 في عمان.. اللينك في البايو".

آخر أعمال رامي صبري الغنائية

وكان قد طرح النجم رامي صبري، أحدث أغانيه الصيفية «كعبك علي»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتخطت الأغنية حاجز الـ 2 ونصف مليون مشاهدة، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان رامي صبري، توزيع موسيقي جلال حمداوي.

اغنية" كعبك على "

وتقول كلمات أغنية «كعبك على»: «سألونى حبيبى ياما سألونى، فى أحلى منك ف عيونى، سألونى حبيبى ياما سألونى، فى أحلى منك ف عيونى، أنا قلت لا لا لا لا، طبعا مفيش أحلى، مالقتش ف الدنيا، حد ف جمالك ده، أنت كعبك علي، حظى جه من السما، يوم ما قربتلي، من يومى ب أحبك من يومى، وأنت اللى بتحليلى يومى، فى حد وإنت معاه تنسى الحياه وياه، قصدي عليك إنت مالقتشي زيك لا، أنت كعبك علي جامد وأكدتلي، حظي جه من السما يوم قربتلى».

والجدير بالذكر أن الفنان رامى صبرى، تألق بأحدث أغانيه «ملك الفرفشة»، فى موسم صيف 2023، والذي أطلقها مؤخرًا عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، وحققت الأغنية نجاحات كبيرة وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر منصة «اليوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع أحمد خليل وكريم شيندى.

أغنية "ملك الفرفشة"



وجاءت كلمات أغنية «ملك الفرفشة» كالآتي: «ياملكِ الفرفشة والروقان والنعنشة، قبلك دُنيتى، كانت صورة مِنغمشة، عمايلك مُدهشة معششة، فى قلبي أعمل ايه؟، تضحكلى الضحكة أروق وأصفىّ، تعدِل مزاجى قوام، إنت إخترعت إزاى وصفه، بتجمِل الأيام، ياخاطفنى حتة دين خطفه، يابو أحلى كلام، أنت اللى وجودك يبسِطنا، ده كلام خلاص معروف، ده انت مهنينا مسيطنا».