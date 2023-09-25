نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشاركة قصور الثقافة بمعرض دمنهور السادس للكتاب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب، "دورة الكاتب والمترجم السيد إمام"، التي تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب وتنطلق غدا الثلاثاء 26 سبتمبر الحالي وحتى الخامس من أكتوبر المقبل، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وبالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

أحدث إصدارات قصور الثقافة

تقدم قصور الثقافة أحدث ما أصدرته مؤخرا ضمن سلاسل إصداراتها القيمة والتي تتميز بأسعارها المخفضة، ومن الإصدارات المشاركة كتاب "أصل الأنواع" لتشارلز داروين بجزأيه، ترجمة إسماعيل مظهر، كتاب "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي" للدكتور محمد فؤاد شكري، و"كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" لعلاء الديب، "وجوه بريحة مصر" لمحمد رفاعي، والكتب الإبداعية الصادرة حديثا ومنها المجموعة القصصية "مخاض الحكي" للسيد نجم، وترانيم قصصية" لسعيد سالم، وديوان "آخر الغيث قطرة" لعزت الطيري، وكتب "فتنة الهامش" لحلمي سالم، و"القربان البديل" لفتحي عبد السميع، و"ما قرأه المصريون منذ أربعة آلاف عام" ترجمة أماني التفتازاني ومراجعة د. أبو الحسن بكري، و"سوريا القرن التاسع عشر في رحلات روسية" ترجمة نوفل نيوف، د. عادل إسماعيل، و"الليل الطويل" عن فقراء الريف في أدب خيري شلبي، لمحمد صلاح غازي، "شذور الذهب" لسيزا قاسم، و"طه حسين.. الإنسان والمشروع" لصبري حافظ، و"مذكرات هدى شعراوي" تقديم د. طارق النعمان، وكتاب "في معبد الفنون" للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، و"سحر مصر القديمة" د. حسين عبد البصير، وكتاب "السحر في المعتقد الشعبي" د. شيرين جمال الدين.

كما تشارك الهيئة بمجموعة كتب "الهوية"، ومجموعة كتب "طه حسين"، وإصدارات "روائع المسرح العالمي"، وأحدث ما صدر بسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر" و"ذاكرة الكتابة" و"الدراسات الشعبية"، و"كتابات نقدية"، و"آفاق عالمية"، والكتب الإبداعية سواء الدواوين الشعرية أو المجموعات القصصية والروايات بسلسلتي "أصوات أدبية" و"إبداعات"، ومجلات وكتب قطر الندى للأطفال، ويشرف على جناح الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

برنامج فني حافل لفرق الفنون الشعبية والموسيقى

وتشارك هيئة قصور الثقافة ببرنامج فني متميز لعدد من فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتُقدم فعالياته يوميا في تمام الساعة الثامنة مساءً، تتضمن عرضا فنيا لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية في حفل الافتتاح، ويوم 27 سبتمبر عرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، يوم 28 سبتمبر عرض كورال أطفال كفر الدوار، ويوم 29 سبتمبر فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية، و30 سبتمبر فرقة كورال أطفال قصر دمنهور، و2 أكتوبر فرقة البحيرة للفنون الشعبية، و3 أكتوبر فرقة أوبرا عربي، و4 أكتوبر فرقة البحيرة للموسيقى العربية، ويأتي الختام يوم 5 أكتوبر مع عرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية.

برنامج متنوع للأطفال

ويقدم فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، مجموعة متنوعة من الورش الفنية بمخيم الطفل منها ورش لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، إعادة التدوير، صناعة الحلي والإكسسوارات بالإضافة إلى الورش المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بإشراف نخبة من الفنانين التشكيليين. تقام هذه الورش على فترتين طوال أيام المعرض، تبدأ الفترة الصباحية من الساعة العاشرة وحتى الثانية ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة السادسة وتستمر حتى العاشرة مساء.

كما تقدم يوميا باقة متميزة من العروض الترفيهية والتثقيفية للأطفال منها فقرات رسم على الوجه، تعليم لغة الإشارة وورش حكي، هذا إلى جانب عروض مسرح العرائس التي تبدأ يوم 30 سبتمبر الحالي تقدم بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل.