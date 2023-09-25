شقيق عادل إمام ينفي شائعة مرضه ويعلق: "هو بصحة جيدة ويقضي وقته مع أولاده وأحفاده"

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أحمد جودة - القاهرة - عادل إمام يتصدر تريند السعودية مجددًا بسبب الشائعات

مازالت الشائعات تلاحق الزعيم عادل إمام خاصة عقب اختفاءه عن الساحة الفنية مؤخرًا، مما جعل الرواد يطلقون شائعات بهدف إثارة القلق والتوتر لمحبي الزعيم وإصدار أخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهذة ليست المرة الأولى خلال الفترة الماضية، فـ أكّد المنتج عصام إمام شقيق عادل إمام في تصريحات صحفية، أنَّ الفنان عادل إمام بصحة جيدة، ويقضي معظم وقته مع أولاده وأحفاده، ولا صحة لأي شائعات خاصة بمرضه أو تدهور حالته الصحية.وطالب عصام إمام، بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار تخص الزعيم، خاصة أنَّه يتابع المواقع الإخبارية باستمرار.

ليست المرة الأولى.. شائعة وفاة عادل إمام تثير الجدل مرة آخرى

تداول رواد التواصل الاجتماعي مؤخرًا شائعة وفاة الزعيم عادل إمام وتصدر اسم الزعيم محرك البحث جوجل بأكثر من ألفي عملية بحث للتأكد من صحة الخبر ولكن أفاد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي أن هذة ليست إلا شائعة سخيفة، وقال إن النجم عادل إمام، لا يزال على قيد الحياة، ويتمتع بصحة جيدة، وأفصح أن إذا كان هذا الخبر صحيحا فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وكان سيتم الإعلان عن الخبر للجميع وإنه لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية.



عادل إمام متصدر التريند دائمًا

ويعتير هذة ليست المرة الأولى لتصدره بل دائمًا يتصدر بسبب حديث الفنانين عنه أو بسبب شائعة عنه، وآخرهم تصدر الزعيم بسبب حديث الفنان أكرم حسني عنه حيث إنه تحدث عن موقف محرج تعرض له بسببه من خلال لقاءه مع الإعلامي محمود سعد وقال: "أنا كنت فخور جدًا، إن أول شغل ليا كان مع الفنان عادل إمام، وبعد 6 سنين كنت بقدم برنامج "أبوحفيظة"، وجاتلي مكالمة من الزعيم، بيهنيني على البرنامج وبيشجعني، وقتها كنت تعبان وخفيت من كلامه الحلو وساعتها الزعيم عرض عليا أجي المسرح عشان أشوفه أنا وأصحابي".

وتابع: "بعد ما قفلت معاه افتكرت إني طالع هوا في أحد البرامج في نفس اليوم بشخصية أبوحفيظة، وعرض عادل إمام مكنش ينفع أقوله عندي حاجة، واتكسفت أكلمه، فروحت البرنامج وكنت عايز أمشي في وقت معين ولـ حظي الوحش إني اتأخرت جدا في البرنامج، والطريق كان زحمة، فوصلت بعد انتهاء الفصل الأول من المسرحية".



وأردف: "وأول ما دخلت لقيت واحدة بتقولي إن أستاذ عادل كان عمال يبص على الكرسي بتاعك وبيدور عليك، وبعد المسرحية كنت داخل أوضته مكسوف جدا، وقالي عيب لما عادل إمام يعزمك وتتأخر، لأنك ممثل والمفروض يبقى عندك احترام لمواعيدك، ده أكتر موقف محرج ليا في حياتي، وقالي الفنان يعني التزام، اتضايقت ولكن اتعلمت إن لازم أركز في مواعيدي وأن دا التزام، وهو من المواقف اللي تركت أثر عندي".



وتصدر أيضًا منذ قليل بسبب الفنانة عفاف مصطفى وحديثها عنه فقالت: "رامي إمام مش بيرد على حد خالص، حتى لما كلمته عشان اطمن على الزعيم مردش على الرسايل واضح أن في خصوصية بس أعرف أن في ناس بتزوره في البيت ونفسنا نطمن عليه ونشوفه، يمكن أسرة الزعيم عادل إمام بتخجل أن ست تروح تزوره لكن النجمات زي يسرا ولبلبة صف أول وزملائه ففي مساحة حوار وصداقة كبيرة بينهم".

وتابعت: "الزعيم عادل إمام كان بيقولي مفيش حد غيرك بيعرف يضحكني يا عفاف، أنا ممكن مضحكش حد على الشاشة بس أضحكه في الحقيقة، كان دايما يقولي تعالي أقعدي يا عفاف وضحكيني وكنت على طول بتواصل معاه تلفونيا وكنت أحكي له أني بصور في لوكيشن جنبه، كان يقولي تعالي اتفضلي أشربي فنجان قهوة أقوله لأ مش فاضية عندي تصوير، على طول كان بيسأل عني ويطمن ولو تعبانه كان بيقولي طيب أبعتلك دكتور علشان الموضوع ميكبرش، وكان يتصل تاني يوم ويتطمن عليا، هو حد جميل وطيب وودود".



رد عصام إمام عن شائعة وفاة الزعيم في وقت سابق



رد المنتج "عصام إمام" شقيق الفنان "عادل إمام" على شائعة وفاة الزعيم وذلك بالتزامن مع انتشار نبأ وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سبب هذا الخبر حالة من الجدل بين المتابعين خصوصًا أنها ليست المرة الأولى لإنتشار هذا النوع من الأخبار.



صرح "عصام إمام" عبر مداخلة تليفونية في برنامج "الحكاية " الذي يعرض على قناة إم بي سي مصر ويقدمه الإعلامي "عمرو أديب" بأن عادل إمام بخير كما أنه يتمتع بصحة جيدة وأعرب عن إنزعاجه فقال عصام: " أحنا زهقنا وانا مش عارف السبب في ايه ومره واتنين وتلاته وعشره يتقال كده، لو في حاجه هنقولها عن الزعيم ومش عارف ليه الحكايه واخده الشكل ده "



عدد الأعمال الذي شارك بها عادل إمام

وفي سياق متصل، شارك عادل إمام حتى الآن 126 فيلمًا و16 مسلسلًا و11 مسرحية وبالإضافة إلى مسلسلا إذاعيا ومن أبرز أفلامه: الإرهاب والكباب، عنتر شايل سيفه، إحنا بتوع الأتوبيس، طيور الظلام، لصوص لكن ظرفاء وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة سواء في السينما أو على شاشة التلفزيون.

عودة الزعيم عادل إمام إلى السينما

غاب الزعيم عادل إمام عن السينما لمدة 13 عام، حيث أن آخر أفلامه بها كان فيلم "زهايمر" التي تم عرضه في عام 2010 برفقة فتحي عبد الوهاب وأحمد رزق ورانيا يوسف ولكنه قرر أن يطل على جمهوره ويعود بفيلم "الواد وأبوه" مع نجله محمد عادل إمام ومن إخراج نجله الثاني رامي إمامكشف الفنان محمد إمام نجل الزعيم عادل إمام عن آخر التطورات الخاصة بأحدث فيلم يجمع بينهم وهو فيلم "الواد وأبوه"، وذلك من خلال برنامج "حديث القاهرة" الذي يتم عرضه على برنامج "القاهرة والناس" منذ فترة

حيث أنه قال أن الفيلم يمر بمرحلة التحضير والكتابة وأنه متشوق لرؤية ردود الأفعال من قبل الجمهور خاصة بعد عرض فيلم "عمهم" التي تصدر التريند في أكثر من دولة عربية.



نبذة عن عادل إمام

يعتبر الفنان عادل إمام أيقونة بارزة في عالم السينما والدراما سواء في مصر أو في الوطن العربي بأكمله باعتباره رمز من رموز الفن وزعيمه كما يطلق عليه الجمهور والإعلام خاصة أن مشواره الفني حافل بـ الأعمال المتنوعة والمشهورة ما بين المسرح والسينما والدراما، كما نجح أن يتصدر المشهد في كافة المجالات الفنية حيث إنه استطاع أن يكون الممثل الذي كانت تذاكر أعماله السينمائية هي الأكثر شراء في فترة الثمانينات بالقرن العشرين وكان معشوق الجماهير من جميع الفئات العمرية

فقام بتجسيد شخصيات كوميدية كالشاب المتعلم والريفي، وقد لعب أدوار أكبر جدية لكي ينافس ممثلين جيله وهم محمود عبد العزيز، أحمد زكي ونور الشريف.

ومن نفس الجانب، تعتبر تعبيرات وجه وانفعالات عادل إمام بالإضافة لموهبته هي التي تميزه دونًا عن غيره فيستطيع أن يبكيك سواء من الحزن في مشهد حزين ومن الضحك في أي مشهد كوميدي وقد قدم أدوار كثيرة وكلها مهمة وكانت أكتر من 103 فيلم تتنوع مابين السياسة والرومانسية والدراما والكوميديا، وقدم أفلام من نوعية الأكشن زي حنفي الأبهة، المولد، النمر والأنثى، وفي بداية تسعينات القرن العشرين بدأت أفلامه تاخد الشكل السياسي الاجتماعي بطريقة كوميدية اللي بتتمثل في اللعب مع الكبار، الإرهاب والكباب، طيور الظلام، المنسي، وبعدها الأدوار اللي قدمها في المسرح زي الزعيم، الواد سيد الشغال، بودي جارد.

