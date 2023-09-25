نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. شاكوش وعمر كمال في نيويورك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شارك الفنان حسن شاكوش متابعيه فيديو جديد له أثناء حفله الأخير في نيويورك بإمريكا وذلك الحفل الذي شاركه فيه الفنان عمر كمال، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الفنان حسن شاكوش ذلك الفيديو عبر حسابه، وظهر هو والفنان عمر كمال وهم يحيان الحفل، وعلق الفنان حسن شاكوش على هذا الفيديو قائلًا:"عمر كمال وحسن شاكوش في نيويورك أمريكا.. هتروح فين يا صعلوك بين الملوك".

ما هي آخر أعمال عمر كمال؟

يذكر أن آخر أعمال المطرب عمر كمال الغنائية أغنية "السخان"، التي تشهد تعاونه مع الفنان عبد الباسط حمودة، وتعد من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم.



كلمات أغنية السخان



عزيزي المشاهد عزيزي المستمع

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عبد الباسط حمودة وعمر كمال

يا، يا، يا ليل

كثر الكتمان يا مان، بيفرتك الشكمان آه، آه

بالذمة فاضل إيه، وفاضل إيه كمان

هنسخن السخان ونكيف التكييف آه

وناكل نص لقمة عشان ننام خفيف

هنسلك المتسلك آه ونبلك المتبلك

ونتلج المتلج وخذ حنان في رغيف

هنروح المروحة ونطوح المطوحة

ونمرجع المرجحة ونبلف البلوبيف

هتعلي وهنعلي

وبلاش أقول لك آه ع اللي حصل لي

هتعلي هنعلي

لو إنت مسي بمسي آه ده أنا أعجبك حريف

يا سلام، أيوة

هنطبل التطبيل ونحمل التحميل يا حبيبي

وياك الشاي جميل ودلق القهوة خير

هنحلي في المتحلي نعمل معاك اللالي آه

ونروحك متسلي ونمسمرك مسامير

هنروح المروحة ونطوح المطوحة

ونمرجع المرجحة ونبلف البلوبيف آه

هتعلي هنعلي

وبلاش أقول لك ع اللي حصل لي

هتعلي هنعلي

لو إنت مسي بمسي آه ده أنا أعجبك حريف يا ليلي

أيوة، يا سلام

يا ليل يا ليلي يا ليلي أيوة

هتعلي آه وهنعلي

وبلاش أقول لك آه ع اللي حصل لي

هتعلي هنعلي

ولو إنت مسي بمسي آه ده أنا أعجبك حريف".